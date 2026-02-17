¡Ô17ºÐ»É»¦¡¦´äºêÎ¶²æÍÆµ¿¼Ô¤ÎÁÇ´é¡Õ¡Ö¥Ê¥¤¥Õ¤ä½Æ¤ò¾ï¤Ë»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¡Ä¡×¡È¥°¥ê²¼³¦·¨Ì±¡É¤ÎÃÎ¿Í¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¶²ÉÝ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¡ÖÉô²°¤ÎÊÉ¤Ë¤Ï·ì¤¬¥Ù¥Ã¥¿¥ê¡×
¡ÖºòÇ¯Ëö¡¢¡Ø²ÙÊª¤ò¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¼è¤ê¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¥ê¥ç¥¦¥¬¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÊÉ¤Ë·ì¤Îº¯¤¬¤Ù¤Ã¤¿¤ê¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¡Ø¿Í¤ò»É¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡Ù¤È°¤Ó¤ì¤â¤»¤º¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¨¡¨¡Á°ÊÔ¤Îµ»ö¤Ç´äºêÎ¶²æÍÆµ¿¼Ô¡Ê21¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ú¸À¤·¤¿"¸µ¥°¥ê²¼³¦·¨"¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö°ì½Ö¡¢»¦¤µ¤ì¤ë¤«¤È...¡×»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥ê¥Ü¥ë¥Ð¡¼¤ò¡É¥°¥ê²¼¡É¤ÎÃÎ¿Í¤Ë¸þ¤±¤ë´äºêÎ¶²æÍÆµ¿¼Ô¡¢¶Å¸Ç¤·¤¿·ì¤Î¤¢¤È¤¬»Ä¤ë¼«Âð¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÎÊÉ¤Û¤«
¡¡¤³¤Î¿ÍÊª¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²áµî¤ËÍÆµ¿¼Ô¤¬¼«¤é¿áÄ°¤·¤Æ¤¤¤¿¶²ÉÝ¤Î"»É½ý¥È¥é¥Ö¥ë"¤À¤Ã¤¿¡£¡ÚÁ°¸åÊÔ¤Î¸åÊÔ¡£Á°ÊÔ¤«¤éÆÉ¤à¡Û
¡¡Âç¼ê»æºßºåµ¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖÍÆµ¿¼Ô¤Ï»ö·ïÁ°¤Ë¸ýÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³ùÅÄÎ´Ç·Î¼¤µ¤ó¤é17ºÐ¤ÎÃËÀ3Ì¾¤ò½±¤¤¡¢³ùÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¸å¤ËË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Ï»¦°Õ¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢»àË´¤·¤¿³ùÅÄ¤µ¤ó¤Î°äÂÎ¤Ë¤Ï¶»¤Ê¤É¤Î¤Û¤«¡¢¼ó¤Ë¿¼¤¤»É¤·½ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤Û¤«2Ì¾¤â½Å½ý¤òÉé¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÍÈ¯Åª¤Ê»¦°Õ¤ò¤â¤Ã¤ÆÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¡¡4Ì¾¤ÏÆ»ÆÜËÙ¤Î¡Ø¥°¥ê²¼¡Ù°ìÂÓ¤Ë½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ÂçºåÉÜ·Ù¤Ï´Ø·¸À¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡2·î16Æü¡¢µ¼Ô¤¬»ö·ï¸½¾ì¤Î¾¦¶È¥Ó¥ë¤ÎÁ°¤òË¬¤ì¤ë¤È¡¢ÂçÎÌ¤Î²ÖÂ«¤ä´Ì¥¸¥å¡¼¥¹¤¬¼ê¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¹¤Ç¤ËÉÜ·Ù¤Ë¤è¤ëÀ¶ÁÝºî¶È¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢Èï³²¼Ô¤Î¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë·ìº¯¤¬ÅÀ¡¹¤È»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°½Ð¤Îºßºåµ¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÈÈ¹Ô¤Ï"ÆÍÈ¯Åª"¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¥Ê¥¤¥Õ¤ò·ÈÂÓ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£¤½¤Î¤ï¤±¤òËÁÆ¬¤ÎÃÎ¿Í¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤¤¤Ä¤ä¤Ð¤¤¤Ê¡×
¡ÖºòÇ¯Ëö¡¢¡Ø²ÙÊª¤ò¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¼è¤ê¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¥ê¥ç¥¦¥¬¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÊÉ¤Ë·ì¤Îº¯¤¬¤Ù¤Ã¤¿¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤Æ¡Ä¡Ä¡£¡Ø¼«Ê¬¤Ç¿Í¤ò»É¤·¤¿¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶áÆ£¤¯¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤È¤¤¤¦¥°¥ê²¼¤Ë½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿»Ò¤ÎÏÓ¤ò»É¤·¤¿¤È¡£¸ý¤Ö¤ê¤«¤é¤·¤Æ¡¢·ö²Þ¤«¤Ê¤ó¤«¤Ç¸À¤¤Áè¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¥ì¤¿Î®¤ì¤Ç»É¤·¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¶áÆ£¤¯¤ó¤Ï¹¬¤¤Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Èï³²ÆÏ¤â½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤³¤Î·ï¤Ï·Ù»¡º»ÂÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Åö»þ¤Ï¥ê¥ç¥¦¥¬¤È¤Þ¤ÀÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ìÊ¹¤¤¤Æ¡Ø¤³¤¤¤Ä¤ä¤Ð¤¤¤Ê¡£¥¥ì¤µ¤»¤ó¤È¤³¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¤¸¥°¥ê²¼³¦·¨¤À¤«¤é¤Þ¤Ã¤¿¤¯´Ø¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÌµÍý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ø¿¼Æþ¤ê¤»¤ó¤È¤³¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡Èà¤Î¶²ÉÝÂÎ¸³¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÃËÀ¤Ï¼èºàÃæ¡¢¡Ö¤³¤ì¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¹õ¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Î´äºêÍÆµ¿¼Ô¤¬¡¢¥â¥Ç¥ë¥¬¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò»£±Æ¼ç¤ËÆÍ¤¤Ä¤±¤ë»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤¤¤Ä¡¢¥Á¥ã¥«¡Ê½Æ¡Ë¤È¤«¥Ê¥¤¥Õ¤ò¤¤¤Ä¤â»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬ËÜÊª¤Ê¤Î¤«¥Ñ¥Á¥â¥ó¡Êµ¶Êª¡Ë¤Ê¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£¼ÂºÝ¤Ë¿Í¤ò»¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¥Ê¥¤¥Õ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏËÜÊª¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¡¡¤³¤Î¼Ì¿¿¤Î»þ¤Ï¡¢¤³¤¤¤Ä¤¬¡Ø¤ª¤ó¤É¤ì¤§¡ª¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢µÞ¤Ë¥ä¥¯¥¶¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Î¸ýÄ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½Æ¤ò¸þ¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»¦°Õ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¿ÏÊª¤Ê¤É¤ò¸«¤»¤Ó¤é¤«¤¹¤è¤¦¤Ë»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÍÆµ¿¼Ô¡£"¥ï¥ë¤Ö¤ê¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë"°õ¾Ý¤¬¿¡¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤â¤¤¤¦¡£
¡ÖºòÇ¯12·î¡¢¥ê¥ç¥¦¥¬¤¬¥°¥ê²¼¤Ë¤ª¤ë¤È¤¤Ë¡¢¶¶¤Î¾å¤«¤éÊª¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¥ê¥ç¥¦¥¬¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£¤½¤Î»þ¤Ë¥Ê¥¤¥Õ½Ð¤·¤Æ¡Ø¤ª¤é¤¢¡ª¡ª¡Ù¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Î¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¿Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤Î»þ¤Ï"¥°¥ê²¼¤ÎÄë²¦"¤¬»ß¤á¤ËÆþ¤Ã¤Æ½ª¤ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£»¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡ÉÝ¤¤¡¢¥¤¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ï¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£¼þ¤ê¤«¤é¤âË½ÎÏÅª¤Ç»à¤Ì¤Û¤ÉÃ»µ¤¤À¤È¤«¡¢¤¤¤¤ÏÃ¤ÏÊ¹¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤¢¤È¡¢¥ä¥¯¥¶¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÀá¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥ê²¼¤Ë¤â¥¹¡¼¥Ä¤Ç¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¸ýÄ´¤È¤«¤â¥ä¥¯¥¶¤µ¤ó¤Ã¤Ý¤¤´¶¤¸¤Ë´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯¹¶·âÅª¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤â°ìÅÙ¡¢¥¿¥Ð¥³¤òÅê¤²¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ·Ú¤¯²Ð½ý¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤À¤«¤éº£²ó¤Ï¡¢¡Ø¤Ä¤¤¤Ë»¦¤·¤¿¤«¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡´äºêÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤³¤¦¤·¤¿"¥¥ìÊÊ"¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¾¯Ç¯¤é¤â¼ê¤Ë¤«¤±¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¨¡¨¡¡£
¡Ê¸åÊÔÎ»¡£Á°ÊÔ¤«¤éÆÉ¤à¡Ë
