¡ÖÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î½ªßá¡×¡Ö¾×·â¤À¡×ÆüËÜ¤¬¡È£±¡Ý11¡É¤ÎÂçÇÔ¤Ç¥¢¥¸¥¢·ã¿Ì¡ÖÆüËÜ¤ÎÀ®¸ù¤ÏÄ¹Ç¯¾Î»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡Ä¡×¡ÚU-16ÆüËÜÂåÉ½¡Û
¡¡×¢»³Ë¾´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëU-16ÆüËÜÂåÉ½¤¬¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î¥¢¥ë¥¬¥ë¥Ù¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö4 Nations Tournament¡×¤Ç¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½éÀï¤ÇÃÏ¸µ¤Î¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ë£°¡Ý£³¤ÇÇÔ¤ì¤ë¤È¡¢Â³¤¯¥É¥¤¥ÄÀï¤Ç¤Ê¤ó¤È£±¡Ý£¸¤ÎÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ç¯ÂåÊÌ¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤ä¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ó¥Ã¥°¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°éÀ®Ç¯Âå¤Ï·ë²Ì¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ç¤Ï¤É¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¤â¾ï¤Ë¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÆüËÜ¤¬£²»î¹çÏ¢Â³¤Ç´°ÇÔ¤·¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¾×·â¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡Æ±¹ñ¤Î¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡ØÁÜ¸Ñ¡Ù¤Ï¡¢¡Ö£±¡Ý£¸¡ª£°¡Ý£³¡ªÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï½ªßá¤ò·Þ¤¨¤¿¡£U-16ÆüËÜÂåÉ½¤¬¥É¥¤¥Ä¤È¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ë¶þ¿«Åª¤ÊÇÔËÌ¤òµÊ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡Ö¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ë¥¬¥ë¥Ù¥«¥Ã¥×¤Ç¡¢U-16ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤È¥É¥¤¥Ä¤Ë¾×·âÅª¤ÊÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£¥¢¥¸¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¸£°úÌò¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ®¸ù¤ÏÄ¹Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÃæ¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¾Î»¿¤µ¤ì¡¢ÌÏÈÏ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎU-16ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢¤¢¤ëµ¿Ìä¤òÄóµ¯¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÏÀ®Ä¹¤Î¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×
¡¡×¢»³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¸½ÃÏ£²·î17Æü¡¢¥É¥¤¥Ä¤È£´¡Ý£´¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤Æ¤¤¤ë¥ª¥é¥ó¥À¤ÈºÇ½ªÀï¤òÀï¤¦¡£
¡¡µ»ö¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÏºÇ½ªÀï¤ÇºÆ¤Ó¸·¤·¤¤Àï¤¤¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¤³¤ÎÏ¢ÇÔ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¡¢º£¸å¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÊý¸þÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤¬¼êËÜ¤È¤¹¤Ù¤ÆüËÜ¤¬¡¢£²Àï¤Ç¡È£±¡Ý11¡É¡£¤½¤Î·ë²Ì¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï¾®¤µ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
