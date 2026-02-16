2月15日放送の大河ドラマ『豊臣兄弟!』第6話で、仲野太賀の圧巻の演技が話題を呼んでいる。

【写真】『愛という名のもとに』の“チョロ”役を演じた頃の中野英雄

中野英雄が親馬鹿ぶりを発揮

「同作は、池松壮亮さん演じる豊臣秀吉（藤吉郎）の弟として、天下取りをいちずに支え続けた“天下一の補佐役”――仲野太賀さん演じる豊臣秀長（小一郎）のサクセスストーリーです。兄弟の強い絆を軸に、その波乱の生涯を描いています」（テレビ誌ライター、以下同）

15日放送の第6話は小一郎が兄の命を救うために奮闘する回だ。

「鵜沼城の城主・大沢次郎左衛門（松尾諭）の持ち物から毒が塗られた凶器が見つかり、信長暗殺を企てた疑いがかかります」

小一郎の機転でその場の処刑は免れるが、このままでは、鵜沼城に人質同然で残る藤吉郎（池松）の命も危ない。翌日までに真犯人を捜し出し、大沢の無実を証明すべく、小一郎は調査に奔走する。

「ところが、この暗殺疑惑は信長が仕組んだ罠だったと判明。信長は自分に似ている大沢を『信用できない』と小一郎に告げて『大沢を斬れ』と命じるのです。

しかし大沢と人質の藤吉郎、2人とも救いたい小一郎は、刀を投げ与えられ『斬れば侍大将にしてやる』と出世をそそのかされるも、『そんなものになりたくありませぬ!』と拒絶。『大沢殿の命は兄の命じゃ』と叫び、ついには『あなた様のことが大っ嫌いになり申した!』と信長に反旗。自分を裏切り者に仕立て、大沢に刀を託し、涙ながらに“わしを斬れ”と命じる――命がけの覚悟が胸を打つ場面です」

SNS上では仲野の大熱演に、《役者魂凄すぎ》《大河見て涙が出るなんて久しぶり》といった反響が相次いだ。

芸能プロ関係者も手放しで褒める。

「太賀さんの持つパッションがそのまま小一郎に乗り移ったかのようでしたね。信長に歯向かう大立ち回りは、名シーンとして刻まれるはずです」

この場面にもう1人、感極まっていた人物がいる。

「太賀さんの父、中野英雄です。息子さんの作品を自ら宣伝する親馬鹿ぶりで有名ですが、この日も大河を見たのでしょう、自身のXに《凄かった… 我が息子…父には出来ん ヤバかった…》と投稿し、脱帽しているのです。幼少期から自分の背中を見て憧れを抱き、俳優を志した太賀さんの姿は何よりの親孝行といえますよね」

実はこの日は今後の同作にとって大事な回だったという。

「もともとこの第6話『兄弟の絆』は、今月8日に放送予定でした。ところが高市早苗首相が選んだ解散総選挙、そしてその開票速報のためあえなく放送休止になってしまったのです」

大河ドラマの2月休止は1990年の『翔ぶが如く』以来36年ぶりだったという。

「1月からスタートし、物語が走り出したばかりの時期だけに、1週オンエアが飛んだだけでも視聴する意欲が途絶える懸念もありました。しかし結果的にこの回が“再スタート”になり、視聴熱も一段と高まった印象です」

いざ、俳優の天下取りへ――。