【CYB00960 THE FINAL 〜60th Anniversary〜】すべてのソフビ情報公開！
『CYB00960 THE FINAL 〜60th Anniversary〜』が、2026年2月17日（火）から3月3日（火）まで、京王百貨店 新宿店 B1F on the cornerで開催される『CYB00960 〜サイボーグ009 60th Anniversary〜』。販売されるすべてのソフビの情報が公開された。
『サイボーグ009』は漫画家・石ノ森章太郎の代表作の1つ。
世界中に戦争を引き起こし、兵器を売りつける謎の組織「黒い幽霊団（ブラック・ゴースト）」に誘拐され、最強の兵士＝兵器であるサイボーグに改造されてしまった少年・島村ジョー。彼は世界各地から集められ、同じように改造された8人のサイボーグ戦士達とともに反旗を翻し、襲い来る黒い幽霊団の刺客に立ち向かう。
原作は1967年の『週刊少年キング』での連載を皮切りに、少年誌・青年誌・少女誌に断続的に連載・読み切り掲載された。また、複数回アニメ化されている。
このたび、販売されるすべてのソフビ情報が到着。
ソフビには、【抽選販売作品】と【一般販売作品】があり、【抽選販売作品】は、開催初日の2月17日（火）より会場に設置してあるQRコードから抽選申込ができる。【一般販売作品】は、2月21日（土）からの販売となるのでご注意を。
では販売されるすべてのソフビアイテムと、そのキャラクターに関連するアイテムを紹介しよう。
＞＞＞公開されたソフビア＆関連アイテムをチェック！（写真85点）
【ソフビ＆関連アイテム】
◆artisantoy／サイボーグ009 特製アクリルボックスセット／【抽選販売作品】／11万円（税込）
◆artisantoy／サイボーグ009 _009 島村ジョー スケルトン／【一般販売作品】／1万5400円（税込）
◆artisantoy／サイボーグ009 _009 島村ジョー ハーフスケルトン／【一般販売作品】／2万900円（税込）
◆意識他界系／サイボーグ009ピキ／【抽選販売作品】／8800円（税込）
◆意識他界系／どこ落ちステッカー／【一般販売作品】／330円（税込）
◆UAMOU／サイボーグ009ウアモウ（赤）／【一般販売作品】／5500円（税込）
◆UAMOU／サイボーグ009ウアモウ（青）／【一般販売作品】／5500円（税込）
◆Elfrog工房様／ワタエル・テッチ009／【一般販売作品】／5500円（税込）
◆Elfrog工房様／スカールカール／【一般販売作品】／5500円（税込）
◆おふとん天国／手んし009／【一般販売作品】／8800円（税込）
◆おふとん天国／サイボーグ009 × おふとん天国 コラボTシャツ／【一般販売作品】／5500円（税込）
◆おふとん天国／サイボーグ009 × おふとん天国 コラボステッカー／【一般販売作品】／550円（税込）
◆怪奇生物心理研究所／温泉君0013ロボ／【一般販売作品】／7700円（税込）
◆kabuto／ひつじのバトラー 009ver.／【一般販売作品】／9900円（税込）
◆KAMAKIRI GABULIEN［009 加速装置発動 ver.］／【抽選販売作品】／3万8500円（税込）
◆KAMAKIRI magic horse［009 加速装置発動 ver.］／【抽選販売作品】／2万2000円（税込）
◆GYAROMI オイド009 ブルー／【抽選販売作品】／4万4000円（税込）
◆92toys／ガスメくん／【抽選販売作品】／8800円（税込）
◆K.Kurosawatsu／BLACK スカールVer.／【抽選販売作品】／2万4200円（税込）
◆サイキックムーン／おしりかいじゅう009／【一般販売作品】／8800円（税込）
◆サイキックムーン／ゴリスカルベーダー スカールVer.／【一般販売作品】／2万2000円（税込）
（C）石森プロ
◆ししまるもも／003・フランソワーズ IV／【一般販売作品】／1万2100円（税込）
◆ししまるもも／003/フランソワーズ × つらみちゃん48ステッカー／【一般販売作品】／660円（税込）
◆しももく／サイボーグ009／【一般販売作品】／5500円（税込）
◆11BANCHI／009×Mr.WOOW 特別版2／【一般販売作品】／3万3000円（税込）
◆スペースサク／スペースサク サイボーグさっくん・改／【抽選販売作品】／9000円（税込）
◆CÉSAR ZANARDI／CERRITO KID TOGENDOR ソフビ Shimamura Joe／【一般販売作品】／7260円（税込）
◆CÉSAR ZANARDI／CERRITO KID TOGENDOR ソフビ Black Ghost-Scarl／【一般販売作品】／7260円（税込）
◆せりのりか／A.GIRL フランソワーズちゃん／【抽選販売作品】／2万2000円（税込）
◆せりのりか／サイボーグ009 A.GIRL あかいふく／【一般販売作品】／9900円（税込）
◆ツクネントーイ／ワンオフ マンティコア号カスタム（009イメージカラー）／【抽選販売作品】／6万6000円（税込）
◆付喪亀／わっぱ サイボーグ007のすがた／【一般販売作品】／6600円（税込）
◆Toy Fields／サイボーグコタロー／【抽選販売作品】／6万6000円（税込）
◆ナメタン森社／サイボーグナメタン009／【一般販売作品】／9900円（税込）
◆ナメタン森社／サイボーグナメタン009 カード／【一般販売作品】／220円（税込）
◆ノラズヤ／ハメツ（003レッドver.）／【一般販売作品】／7700円（税込）
◆ノラズヤ／ハメツ（003グリーンver.）／【一般販売作品】／7700円（税込）
◆ノラズヤ／ハメツ（003ブルーver.）／【一般販売作品】／7700円（税込）
◆ノラズヤ／ハメツ（フランソワーズ／カスタムver.）／【抽選販売作品】／1万1000円（税込）
◆Hanamusic／サイボーグ009×Hanamusic コラボソフビ／【一般販売作品】／1万3200円（税込）
◆PUNK DRUNKERS／［PDSxサイボーグ009］00あいつフィギュア／【抽選販売作品】／7万7000円（税込）
◆PUNK DRUNKERS／［PDSxサイボーグ009］00鮫人フィギュア（仮）／【抽選販売作品】／7万7000円（税込）
◆B-The-U／マンドラグラキ サイボーグ009カラー／【抽選販売作品】／1万4300円（税込）
◆ヒカリトイズ／003〜フランソワーズ=アルヌーン（緑）／【抽選販売作品】／9900円（税込）
◆ヒカリトイズ／003〜フランソワーズ=アルヌーン（青）／【抽選販売作品】／9900円（税込）
◆FunkyGeek／スカールモモジロウVS00ナンバータローマル／【抽選販売作品】／2万7500円（税込）
◆MAIYA／スカールなナガソデ／【抽選販売作品】／1万9800円（税込）
◆magodesu／Sit Gal KICKちゃん フランソワーズカラー／【一般販売作品】／8580円（税込）
◆ミジワールド／サイボーグ009 ソビくん （Green Ver.）／【一般販売作品】／7700円（税込）
◆ミジワールド／サイボーグ009 ソビくん コラボ48シール／【一般販売作品】／550円（税込）
◆ユーキデイドリーマー／ドクタケ009／【一般販売作品】／6600円（税込）
（C）石森プロ
『サイボーグ009』は漫画家・石ノ森章太郎の代表作の1つ。
世界中に戦争を引き起こし、兵器を売りつける謎の組織「黒い幽霊団（ブラック・ゴースト）」に誘拐され、最強の兵士＝兵器であるサイボーグに改造されてしまった少年・島村ジョー。彼は世界各地から集められ、同じように改造された8人のサイボーグ戦士達とともに反旗を翻し、襲い来る黒い幽霊団の刺客に立ち向かう。
原作は1967年の『週刊少年キング』での連載を皮切りに、少年誌・青年誌・少女誌に断続的に連載・読み切り掲載された。また、複数回アニメ化されている。
ソフビには、【抽選販売作品】と【一般販売作品】があり、【抽選販売作品】は、開催初日の2月17日（火）より会場に設置してあるQRコードから抽選申込ができる。【一般販売作品】は、2月21日（土）からの販売となるのでご注意を。
では販売されるすべてのソフビアイテムと、そのキャラクターに関連するアイテムを紹介しよう。
＞＞＞公開されたソフビア＆関連アイテムをチェック！（写真85点）
【ソフビ＆関連アイテム】
◆artisantoy／サイボーグ009 特製アクリルボックスセット／【抽選販売作品】／11万円（税込）
◆artisantoy／サイボーグ009 _009 島村ジョー スケルトン／【一般販売作品】／1万5400円（税込）
◆artisantoy／サイボーグ009 _009 島村ジョー ハーフスケルトン／【一般販売作品】／2万900円（税込）
◆意識他界系／サイボーグ009ピキ／【抽選販売作品】／8800円（税込）
◆意識他界系／どこ落ちステッカー／【一般販売作品】／330円（税込）
◆UAMOU／サイボーグ009ウアモウ（赤）／【一般販売作品】／5500円（税込）
◆UAMOU／サイボーグ009ウアモウ（青）／【一般販売作品】／5500円（税込）
◆Elfrog工房様／ワタエル・テッチ009／【一般販売作品】／5500円（税込）
◆Elfrog工房様／スカールカール／【一般販売作品】／5500円（税込）
◆おふとん天国／手んし009／【一般販売作品】／8800円（税込）
◆おふとん天国／サイボーグ009 × おふとん天国 コラボTシャツ／【一般販売作品】／5500円（税込）
◆おふとん天国／サイボーグ009 × おふとん天国 コラボステッカー／【一般販売作品】／550円（税込）
◆怪奇生物心理研究所／温泉君0013ロボ／【一般販売作品】／7700円（税込）
◆kabuto／ひつじのバトラー 009ver.／【一般販売作品】／9900円（税込）
◆KAMAKIRI GABULIEN［009 加速装置発動 ver.］／【抽選販売作品】／3万8500円（税込）
◆KAMAKIRI magic horse［009 加速装置発動 ver.］／【抽選販売作品】／2万2000円（税込）
◆GYAROMI オイド009 ブルー／【抽選販売作品】／4万4000円（税込）
◆92toys／ガスメくん／【抽選販売作品】／8800円（税込）
◆K.Kurosawatsu／BLACK スカールVer.／【抽選販売作品】／2万4200円（税込）
◆サイキックムーン／おしりかいじゅう009／【一般販売作品】／8800円（税込）
◆サイキックムーン／ゴリスカルベーダー スカールVer.／【一般販売作品】／2万2000円（税込）
（C）石森プロ
◆ししまるもも／003・フランソワーズ IV／【一般販売作品】／1万2100円（税込）
◆ししまるもも／003/フランソワーズ × つらみちゃん48ステッカー／【一般販売作品】／660円（税込）
◆しももく／サイボーグ009／【一般販売作品】／5500円（税込）
◆11BANCHI／009×Mr.WOOW 特別版2／【一般販売作品】／3万3000円（税込）
◆スペースサク／スペースサク サイボーグさっくん・改／【抽選販売作品】／9000円（税込）
◆CÉSAR ZANARDI／CERRITO KID TOGENDOR ソフビ Shimamura Joe／【一般販売作品】／7260円（税込）
◆CÉSAR ZANARDI／CERRITO KID TOGENDOR ソフビ Black Ghost-Scarl／【一般販売作品】／7260円（税込）
◆せりのりか／A.GIRL フランソワーズちゃん／【抽選販売作品】／2万2000円（税込）
◆せりのりか／サイボーグ009 A.GIRL あかいふく／【一般販売作品】／9900円（税込）
◆ツクネントーイ／ワンオフ マンティコア号カスタム（009イメージカラー）／【抽選販売作品】／6万6000円（税込）
◆付喪亀／わっぱ サイボーグ007のすがた／【一般販売作品】／6600円（税込）
◆Toy Fields／サイボーグコタロー／【抽選販売作品】／6万6000円（税込）
◆ナメタン森社／サイボーグナメタン009／【一般販売作品】／9900円（税込）
◆ナメタン森社／サイボーグナメタン009 カード／【一般販売作品】／220円（税込）
◆ノラズヤ／ハメツ（003レッドver.）／【一般販売作品】／7700円（税込）
◆ノラズヤ／ハメツ（003グリーンver.）／【一般販売作品】／7700円（税込）
◆ノラズヤ／ハメツ（003ブルーver.）／【一般販売作品】／7700円（税込）
◆ノラズヤ／ハメツ（フランソワーズ／カスタムver.）／【抽選販売作品】／1万1000円（税込）
◆Hanamusic／サイボーグ009×Hanamusic コラボソフビ／【一般販売作品】／1万3200円（税込）
◆PUNK DRUNKERS／［PDSxサイボーグ009］00あいつフィギュア／【抽選販売作品】／7万7000円（税込）
◆PUNK DRUNKERS／［PDSxサイボーグ009］00鮫人フィギュア（仮）／【抽選販売作品】／7万7000円（税込）
◆B-The-U／マンドラグラキ サイボーグ009カラー／【抽選販売作品】／1万4300円（税込）
◆ヒカリトイズ／003〜フランソワーズ=アルヌーン（緑）／【抽選販売作品】／9900円（税込）
◆ヒカリトイズ／003〜フランソワーズ=アルヌーン（青）／【抽選販売作品】／9900円（税込）
◆FunkyGeek／スカールモモジロウVS00ナンバータローマル／【抽選販売作品】／2万7500円（税込）
◆MAIYA／スカールなナガソデ／【抽選販売作品】／1万9800円（税込）
◆magodesu／Sit Gal KICKちゃん フランソワーズカラー／【一般販売作品】／8580円（税込）
◆ミジワールド／サイボーグ009 ソビくん （Green Ver.）／【一般販売作品】／7700円（税込）
◆ミジワールド／サイボーグ009 ソビくん コラボ48シール／【一般販売作品】／550円（税込）
◆ユーキデイドリーマー／ドクタケ009／【一般販売作品】／6600円（税込）
（C）石森プロ