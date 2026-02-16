¡ÚNBA¥ªー¥ë¥¹¥¿ー2026¡Û¼ã¼ê¥á¥ó¥ÐーÃæ¿´¤ÎUSA Stars¤¬Í¥¾¡¡ÄMVP¤Ï¥¢¥ó¥½¥Ëー¡¦¥¨¥É¥ïー¥º¤¬¼õ¾Þ
¡¡2·î15Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢NBA¤Î¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿ー¤¬½¸·ë¤·¤¿¡ØNBA¥ªー¥ë¥¹¥¿ー2026¡Ù¤¬¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥¤¥ó¥Æ¥å¥¤¥Ã¥È¡¦¥Éー¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ç¤Ï¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤ÇÂÐÀï¡£¥¢¥á¥ê¥«½Ð¿È¼ã¼êÁª¼ê¤Î¡ÖUSA Stars¡×¤È¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬½¸¤¦¡ÖUSA Stripes¡×¡¢¤½¤·¤Æ³¤³°½Ð¿ÈÁª¼ê¤Ë¤è¤ë¡ÖWORLD¡×¤Î¹ç·×3¥Áー¥à¤¬¡¢12Ê¬¥²ー¥à¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥Èー¥Ê¥á¥ó¥ÈÀï¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¿¤ë3¥Áー¥àÁíÅö¤¿¤êÀï¤ò·Ð¤Æ¡¢À®ÀÓ¾å°Ì¤Î2¥Áー¥à¤¬·è¾¡Àï¤òÀï¤¦·Á¼°¤Î¹ç·×4»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Âè1»î¹ç¤Ï¡¢¡ÖUSA Stars¡×¤È¡ÖWORLD¡×¤¬ÂÐÀï¡£»î¹ç½øÈ×¤«¤é¥Ó¥¯¥¿ー¡¦¥¦¥§¥ó¥Ð¥ó¥ä¥Þ¡Ê¥µ¥ó¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥¹¥Ñー¥º¡Ë¤¬¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¥×¥ìー¤ò¸«¤»¡¢NBA¥ªー¥ë¥¹¥¿ー2026¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¿¿·õ¥âー¥É¤Ë¤¹¤ë¡£°ì»þ¤Ï¡ÖWORLD¡×¤¬9ÅÀº¹¤Þ¤Ç¥êー¥É¤ò¹¤²¤ë¤â¡¢¡ÖUSA Stars¡×¤â°ÕÃÏ¤ò¸«¤»ÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Ï°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉÀï¤È¤Ê¤ê¡¢12Ê¬¤Ç32－32¤È·èÃå¤¬¤Ä¤«¤º5ÅÀÀè¼è¤Î¥ªー¥Ðー¥¿¥¤¥à¤Ø¤â¤Ä¤ì¹þ¤à¡£2-3¤Ç¡ÖWORLD¡×¤Ë¥êー¥É¤òµö¤·¤¿¡ÖUSA Stars¡×¤Ï¡¢¥¹¥³¥Ã¥Æ¥£¡¦¥Ðー¥ó¥º¡Ê¥È¥í¥ó¥È¡¦¥é¥×¥¿ー¥º¡Ë¤¬°ìÚ¼Àé¶â¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò·è¤á¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡Âè2»î¹ç¤Î¡ÖUSA Stripes¡×¤È¡ÖUSA Stars¡×¤ÎUSAÂÐ·è¤â¿¿·õ¾¡Éé¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¥êー¥É¤¹¤ë¤È¼ã¼ê¤¬¿©¤é¤¤¤Ä¤¯·Á¤Ç»î¹ç¤¬¿Ê¤à¡£¡ÖUSA Stripes¡×¤ÏºÇ½ª¶ÉÌÌ¤Ç¥¢¥ó¥½¥Ëー¡¦¥¨¥É¥ïー¥º¡Ê¥ß¥Í¥½¥¿¡¦¥Æ¥£¥ó¥Ðー¥¦¥ë¥Ö¥º¡Ë¤ËÏ¢Â³¤Ç5ÆÀÅÀ¤òµö¤·1ÅÀ¥êー¥É¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢»Ä¤ê»þ´Ö18.8ÉÃ¤«¤é¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§ー¥à¥º¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º¡Ë¤¬¥²ー¥à¥áー¥¯¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤é¤·¤¤¥Üー¥ë¥àー¥Ö¤«¤é¥Ç¥£¥¢¥í¥ó¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥µ¥ó¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥¹¥Ñー¥º¡Ë¤¬3¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÄÀ¤á42－40¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡Âè3»î¹ç¤Ï¡ÖUSA Stripes¡×¤È¡ÖWORLD¡×¤¬ÂÐÀï¡£¤³¤Î»î¹ç¤â1Ê¬¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤âÆ±ÅÀ¤ÈÂçÀÜÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Çµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¤Î¥«¥ï¥¤¡¦¥ì¥Êー¥É¡£»Ä¤ê»þ´Ö3.5ÉÃ¤Ç3¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡£¥ì¥Êー¥É¤Ï12Ê¬´Ö¤Ç31ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤¹¤ë¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡·è¾¡Àï¤Ï2¾¡¤Î¡ÖUSA Stripes¡×¤È1¾¡1ÇÔ¤Î¡ÖUSA Stars¡×¤¬ÂÐÀï¡£Ï¢Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ËÈè¤ì¤¬¸«¤¨¤¿Ãæ¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¼ã¼ê¥á¥ó¥Ðー¤¬½±¤¤³Ý¤«¤ê¡ÖUSA Stars¡×¤¬½øÈ×¤«¤éÌÔ¹¶¤ò¸«¤»¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¾¡Íø¡£¡ØNBA¥ªー¥ë¥¹¥¿ー2026¡Ù¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡Âç²ñMVP¤Ë¤Ï3»î¹ç¤òÄÌ¤·¤Æ32ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¥¨¥É¥ïー¥º¤¬µ±¤¡¢¼«¿È½é¤Î¥³ー¥Óー¡¦¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¥È¡¦¥È¥í¥Õ¥£ー¡ÊNBA¥ªー¥ë¥¹¥¿ーMVP¥È¥í¥Õ¥£ー¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¿·¤¿¤Ê¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Ç¶áÇ¯¤Þ¤ì¤Ë¸«¤ë¡È¿¿·õ¾¡Éé¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿NBA¥ªー¥ë¥¹¥¿ー2026¡£Íè¥·ー¥º¥ó¤âÆ±ÍÍ¤Î·Á¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤«¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢Áª¼ê¤ä¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿±þ¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛNBA¥ªー¥ë¥¹¥¿ー2026¥Ï¥¤¥é¥¤¥È±ÇÁü