ÅßÂÀ¤ê¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¤¤¡ª¤Ç¤â´¨¤¤¤Î¤Ï¥¤¥ä...¤½¤ó¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ£Êý¡Ö¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¢¥¤¥Æ¥à¡×3Áª
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡ÛºÂ¤Ã¤ÆÂÎ¤òÍÉ¤é¤¹¤À¤±¤Ç¤ª¤Ê¤«¤äÇØÃæ¡¢¹üÈ×Äì¶Ú¤òÃÃ¤¨¤ë¡Ö¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¥×¥Õ¡×
¤ªÀµ·î¤Ë¿©¤Ù²á¤®¤¿¤ê¡¢´¨¤¯¤Æ²È¤ËäÆ¤â¤ê¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤Î»þ´ü¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ÂÎ½Å¤äÂÎ·Á¡Ä¡£ÃÈ¤«¤¤Éô²°¤Ç¥é¥¯¤·¤ÆÂÎ¤ò¥¹¥Ã¥¥ê¤µ¤»¤é¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡ª
¢£¤Ê¤¬¤é¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤Ç³Ú¤·¤¯Â³¤±¤ë¡ª
¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥Ð¥¤¥¯ ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß ¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¥Ð¥¤¥¯
¤ª¤ê¤¿¤¿¤á¤ë¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥Ð¥¤¥¯¡£¥Æ¥ì¥Ó¤äÆÉ½ñ¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò¤ß¤Ê¤¬¤é±¿Æ°¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¸¥à¤ä»¶Êâ¤Ë¤Ç¤ë¤Î¤Ï²¯¹å¤À¤±¤É¡¢±¿Æ°¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¥µ¥É¥ë¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¾ì½ê¤ò¤È¤é¤º¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª¡¡½Å¤µ¤Ï2.5kg¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤â¥é¥¯¥é¥¯¤Ç¤¹¡£
¢£1Æü3Ê¬ÍÉ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ý¤Ã¤³¤ê¤ª¤Ê¤«¤¬¥¥å¥Ã¡ª
¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¥×¥Õ
7,480±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
±¿Æ°ÉÔÂ¤ä»ÑÀª¤ÎÊø¤ì¡¢¶ÚÎÏ¤Î¿ê¤¨¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¤³¤ì¡£ºÂ¤Ã¤ÆÂÎ¤òÍÉ¤é¤¹¤À¤±¤Ç¡¢¤ª¤Ê¤«¤äÇØÃæ¡¢¹üÈ×Äì¶Ú¤òÃÃ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¥Ü¡¼¥ë¤è¤ê°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯»È¤¤¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÉ÷¤Ê¤Î¤Ç¡¢Éô²°¤ËÃÖ¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤â°ãÏÂ´¶¤Ê¤·¡£¥Æ¥ì¥Ó»þ´Ö¤Ê¤É¤Ë¤¤¤¹´¶³Ð¤Ç¤³¤Ã¤½¤ê¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¢¹üÈ×¤¬Î©¤Á¡¢ÇØ¹ü¤¬¤Þ¤Ã¤¹¤°¿¤Ó¤ÆÀµ¤·¤¤»ÑÀª¤òÊÝ¤Æ¤ë
¢¢ÆâÂ¡¤Î°ÌÃÖ¤¬°ÂÄê¤·¡¢¾Ã²½µ¡Ç½¤äÂå¼Õ¤Î¸þ¾å¤Ë´üÂÔ¡ª
¢¢¹üÈ×¤Î¸å·¹¤Ë¤è¤ëÆâÂ¡¤Î²¼¿â¤¬¸º¤ê¡¢¤ª¤Ê¤«¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¡ª
¢¢ÂÎ´´¤¬¸ú²ÌÅª¤Ë¶¯²½¤µ¤ì¡¢´ðÁÃÂå¼Õ¥¢¥Ã¥×¤Ë¡ª
Âç³Ø¤ÎÀèÀ¸¤Î¤ªËÏ¤Ä¤¡ªºÂ¤ë¤À¤±¤Ç¶Ú³èÆ°ÎÌ¤¬¥°¥ó¤È¥¢¥Ã¥×
ºÂ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ±¿Æ°¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ò¤¶¤ä¹ø¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¦¤¨¡¢ºÂÌÌ¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÄ¹»þ´Ö¥é¥¯¤Ë¤ª¤Ê¤«¤Þ¤ï¤ê¤Î¶ÚÆù¤ò»É·ã¤·Â³¤±¤é¤ì¡¢²¼È¾¿È¤Î¶Ú³èÆ°ÎÌ¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
1Æü3Ê¬¤Ç¡¢¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¶Ú³èÆ°ÎÌ¤¬ºÇÂç4.85 ÇÜ¢¨¤Ë¡ª
¢¨ÃÞÇÈÂç³ØÂÎ°é·ÏÄ´¤Ù¡£ËÜ¾¦ÉÊ¤ËÃåºÂ¤·¡¢ÂÎ´´Á°¸å±¿Æ°¤ò1Æ°ºî£±.£µÉÃ¤Î¥ê¥º¥à¤Ç2Æ°ºî¡Ê3ÉÃ¡Ë¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Î¶Ú³èÆ°ÎÌ¡Ê20ÂåÃË½÷10Ì¾¤Î¥¢¥Ã¥×Î¨Ê¿¶Ñ¥Ç¡¼¥¿¡Ë¡£
¢¨¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤È¤ÎÈæ³Ó¡£
¢¨¶Ú³èÆ°ÎÌ¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÆÉ¼ÔÂåÉ½¤¬»î¤·¤Æ¤ß¤¿¡ª
ÇÇØ¡¦¹øÄË¤¬Çº¤ß¤Î¾®ÌîÂ¼Ä¾»Ò¤µ¤ó
¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤ä¤ëµ¤¤¬¡ª ÇØ¶Ú¤¬¥°¡¼¥ó¤È¿¤Ó¤Þ¤·¤¿
°ÂÄê´¶È´·²¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤Ê¤¯±¿Æ°¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£ºÂ¤Ã¤Æ¤æ¤é¤æ¤é¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Àµ¤·¤¤»ÑÀª¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ºÂ¤Ã¤Æ¾åÈ¾¿È¤òº¸±¦¤ËÅÝ¤¹±¿Æ°¤Ç¸ª¤ÈÇØÃæ¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¡£¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¤¢¤ë¤È¡¢¼«Á³¤È¤³¤³¤ËºÂ¤Ã¤ÆÍÉ¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼ê·Ú¤Ç¸úÎ¨¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª
ÂÎ¤¬¤«¤¿¤¤¤Î¤¬Çº¤ß¤ÎÆ£°æ¤³¤º¤¨¤µ¤ó
ºÂ¤ë¤À¤±¤Ç»ÑÀª¤¬¤è¤¯¤Ê¤ê¡¢¸ÆµÛ¤â¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
»ÑÀª¤¬°¤¤¤Î¤Ç¡¢ºÂ¤ê¤Ê¤¬¤é¾åÈ¾¿È¤ò¤Ò¤Í¤ë±¿Æ°¤ò¤·¤¿¤é¡¢¸ª¤äÇØÃæ¤¬¤Û¤°¤ì¤Æ¥¹¥Ã¥¥ê¡£ËèÆüÂ³¤±¤Æ¡¢¤³¤Î»ÑÀª¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¤¤¡ª¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¤¹¤Æ¤¢ö¡¡¥ê¥Ó¥ó¥°¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¼«Á³¤Ëà¤Ê¤¬¤é±¿Æ°á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¸Ô´ØÀá¤ÎÄË¤ß¡¢¥¹¥Þ¥Û¼ó¤¬Çº¤ß¤ÎRei¤µ¤ó
¤¬¤ó¤Ð¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢²¿¤È¤Ê¤¯±¿Æ°¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¤Î¤¬¤¤¤¤¡ª
°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¹¤Î¤è¤¦¤ËºÂ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡ÇØ¶Ú¤¬¿¤Ó¤ÆÂÎ´´¤â°Õ¼±¤Ç¤¡¢ºÂ¤ê¤Ê¤¬¤é¾åÈ¾¿È¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤äÂÎ¤ò¤Ò¤Í¤ë±¿Æ°¤ò¤·¤¿¤é¡¢¸Ô´ØÀá¤ÎÄË¤ß¤âÏÂ¤é¤®¤Þ¤·¤¿¡£¾®¤µ¤¯¤Æ·Ú¤¤¤«¤é¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¡¢¿²¼¼¤È¡¢ËèÆü¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤Ç¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë»È¤¨¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£»Å»ö¤äÊÙ¶¯¤Î¹ç´Ö¤Ê¤É¡¢¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤òÍ¸ú³èÍÑ
TINRIEF ¹üÈ×Äì¶Ú ÆâÅ¾¶Ú¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°´ï¶ñ
2,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¿ÍÂÎ¹©³Ø¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿ÆâÅ¾¶Ú¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°´ï¶ñ¡£¤ï¤º¤«800g¤È·ÚÎÌ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¡¢¥¢¥¸¥¢¿Í¤Î¹ü³Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÂ¤Ã¤¿¤ê¡¢¿²¤¿¤ê¡¢Î©¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¤â»È¤¨¡¢Á´Êý°Ì¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬²ÄÇ½¡£ÂÀ¤â¤â¡¢ÇØÃæ¡¢ÏÓ¡¢¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¶ÚÆù¤ò¶¯²½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»º¸å¤Î¹üÈ×¤Î¤æ¤ë¤ß¤ä±¿Æ°ÉÔÂ¤Ê¤Éµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ªÇº¤ß¤Ë¡ª
º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¡»¡»¤·¤Ê¤¬¤é»È¤¨¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£µ¤Éé¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¥é¥¯¤ËÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ÇÂÎ¤ÎÊÑ²½¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
Ê¸¡áÆÁ±ÊÍÛ»Ò