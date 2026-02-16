¶äºÂ¥Û¥¹¥Æ¥¹¤¬¸«¤¿¡¢»ÄÇ°¤Ê¤ª¤¸¤µ¤ó Âè47²ó ¥Û¥¹¥Æ¥¹¤«¤é¤Î±Ä¶ÈLINE¤Ë¡Ö²ñ¤¤¤¿¤¤¤±¤ì¤É°û¤ß¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¤è¡×¤ÈÊÖ¤¹¤ª¤¸¤µ¤ó
¶äºÂ¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ëÉ®¼Ô¤¬¡Ö¶äºÂ¤Ë½ÐË×¤¹¤ë¤Á¤ç¤Ã¤È»ÄÇ°¤Ê¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö²ñ¤¤¤¿¤¤¤±¤ì¤É°û¤ß¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¤è¡×¤ÈLINE¤¹¤ë¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ûÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¡Ö¡Á¤±¤ì¤É¡×¤¬¤¢¤ë¤±¤ì¤É
¡ÖÁé¤»¤¿¤¤¤±¤ì¤É¥Ý¥Æ¥Á¤Ï¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¡Ö¤ª¶â¤ÏÍß¤·¤¤¤±¤ì¤ÉÆ¯¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö»î¸³¤Ë¤Ï¹ç³Ê¤·¤¿¤¤¤±¤ì¤ÉÊÙ¶¯¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¡Ö¡Á¤±¤ì¤É¡×¤¬¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤é¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥Ð¥«¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡×¤È¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬ÂçÈ¾¤Ç¤¢¤ë¤·¡¢ÆÉ¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤â¡Ö¥Ý¥Æ¥Á¤Ï²æËý¤·¤ÆÁé¤»¤í¡×¡Ö¤ª¶â¤¬Íß¤·¤¤¤Ê¤éÆ¯¤±¡×¡Ö»î¸³ÊÙ¶¯¤·¤í¡×¤È¡¢»×¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤·¡¢¤½¤ì¤¬Àµ¤·¤¤¡£
¤Ê¤Î¤Ë¡¢
¡Ö²ñ¤¤¤¿¤¤¤±¤ì¤É°û¤ß¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¤è¡×
¤È¡¢¥Û¥¹¥Æ¥¹¤ËLINE¤¹¤ë¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¡£
¡û¡Ö¤¸¤ã¤¢»ä¤¬²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤è¡×¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ë¤Ï
¡Ö²ñ¤¤¤¿¤¤¤±¤ì¤É°û¤ß¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¤è¡×¤ÈLINE¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¤¸¤µ¤ó¤Î¡Ö°û¤ß¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¡×»ö¾ð¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢±ó¤¤°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤Ë¤¤¤Æµ¢¹ñ¤Ç¤¤ë¤¢¤Æ¤â¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¤É¤³¤«¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡¢Çû¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¤¤ë¤È¤«¡¢Æ§¤ß¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¤Ç¤Ï¤¿¤Ö¤ó¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ª¤½¤é¤¯¡Ö°û¤ßÂå¤òÊ§¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤â¤·¤¯¤Ï¡Ö°û¤ßÂå¤òÊ§¤¦¤Û¤É¤Î²ÁÃÍ¤ò¤ªÁ°¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤«¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£
¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ï¤¶¤ï¤¶LINE¤µ¤ì¤Þ¤·¤Æ¤âº¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢
¡Ö¤¸¤ã¤¢»ä¤¬²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤è¡×
¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
°û¤ß¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¤Ê¤éLINE¤ò¤·¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤¬ºÇ¤â¿ÆÀÚ¤ÇÅ¬ÀÚ¤Ê¹Ô¤¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤ª¤¸¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Ì¡²è: ¤Ò¤¨¤¸¤Þ¤æ¤ê¤³
¡û¤ªµ¤¸¯¤¤¤Ê¤¯
º£²ó¤Ï¡¢¡Ö²ñ¤¤¤¿¤¤¤±¤ì¤É°û¤ß¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¤è¡×¤ÈLINE¤¹¤ë¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸À¤ï¤º¤â¤¬¤Ê¡¢¥Û¥¹¥Æ¥¹¤Ï¤ªµÒÍÍ¤Ë·«¤êÊÖ¤·¤ªÅ¹¤ØÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤ËLINE¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿È¤â³¸¤â¤Ê¤¤¤ªÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ªÅ¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÍ½Äê¤Î¤Ê¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÊÖ¿®¤ÏÉÔÍ×¡£¡ÖÊÖ¿®¤·¤Ê¤¤¤È²Ä°¥ÁÛ¤«¤Ê¡×¤Ê¤ó¤Æµ¤¤ò¸¯¤¦É¬Í×¤Ï°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Îã¤¨¤Ð¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤äÈþÍÆ¼¼¤«¤é¤ÎDM¤Ë¡Öµ×¤·¤Ö¤ê! ¸µµ¤?¡×¤Ê¤ó¤ÆÊÖ¿®¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Û¥¹¥Æ¥¹¤¬ºÇ¤â¹¥¤àÊÖ¿®¥È¥Ã¥×3¤Ï¤³¤ì¤Ç¤¹¡£
¡Öº£Æü½Ð¶Ð?¡×
¡ÖÍè½µ¤Î²ÐÍËÆü¤Ê¤ó¤À¤±¤ÉÆ±È¼¤Ç¤¤ë?¡×
¡Öº£¤«¤é6Ì¾¤Ç¹Ô¤¤Þ¤¹¡×
³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ß¤º¤¨¤Á¤ã¤ó ¤ß¤º¤¨¤Á¤ã¤ó 1989Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¿·³ã¸©Ä¹²¬»Ô½Ð¿È¡£´ØÀ¾³°¹ñ¸ìÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Î¹¹ðÂåÍýÅ¹¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÂçºåËÌ¿·ÃÏ¤Ç¥¥ã¥Ð¾î¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¸½ºß¤Ï¶äºÂ¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë¶Ð¤á¤ë¤«¤¿¤ï¤é¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
