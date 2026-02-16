Ãó¼Ö¾ìÎÁ¶â¡ÖÌó3ÇÜ¡×¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¡×¡¢¿·¤¿¤Ë¡È°Â¤¯»È¤¨¤ë»Üºö¡É½Ð¸½¤Ø ¡Ö¤¤¤Ä¤â»È¤¦¿Í¡×¤Ø¤Î¥×¥é¥ó»î¸³¤â
4·î1Æü¤«¤é6·î30Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö
¡¡2025Ç¯10·î¤Ë¶õ¹ÁÆâ¤ÎA¡¦B¡¦CÃó¼Ö¾ì¤òÂçÉý¤ËÃÍ¾å¤²¤·¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¡£Æ±¶õ¹Á¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤¹¤ëËÌ³¤Æ»¥¨¥¢¥Ý¡¼¥È¤Ï2026Ç¯2·î¡¢¿·ÀéºÐ¶õ¹Á´Þ¤àÆ»Æâ4¶õ¹Á¤ÎÃó¼Ö¾ì¤òÍÑ¤¤¤¿¿·µ¬»Üºö¤ò¹Ö¤¸¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÚÁ°¸åÈæ³Ó¡Û¤¨¤Ã¡Ä¤³¤ì¤¬¡Ö¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤ÎÃó¼Ö¾ìÎÁ¶â¡×²þÄêÁ°¸å¤Î²Á³Ê¤Ç¤¹
¡¡³¤³°Î¹¹ÔÂ¥¿Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¡¢4·î1Æü¤«¤é6·î30Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢¿·ÀéºÐ¡¢È¡´Û¡¢°°Àî¡¢ÂÓ¹¤Î4¶õ¹Á¤ÇÃó¼ÖÎÁ¶â¤Î³ä°ú¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÄã¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ëËÌ³¤Æ»È¯¤Î¥¢¥¦¥È¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤ò´µ¯¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç¤¹¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¶õ¹ÁÈ¯Ãå¤Î¹ñºÝÀþÄ¾¹ÔÊØ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ³¤³°¤ØÅÏ¹Ò¤¹¤ë¿Í¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢È¡´Û¡¢°°Àî¡¢ÂÓ¹¤Î3¶õ¹Á¤Ç¤ÏÌµÎÁ¤Ë¡¢¿·ÀéºÐ¶õ¹ÁABÃó¼Ö¾ì¤Ç¤Ï9990±ß¤¬³ä¤ê°ú¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤Ç¤Ï¡¢Ãó¼Ö¾ì¤ÎÄê´ü·ÀÌó¥×¥é¥ó¤ò»î¸³Åª¤ËÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÊØÍø¤Ê¾ì½ê¤Ë¾ï»þÃó¼Ö¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¼õÉÕ¤Ï3·î1Æü¤«¤é³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥×¥é¥ó¤Ï·î³Û5Ëü±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤«¤é11Ëü±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î3¼ïÎà¤Ç¡¢Ï¢Íí»ÜÀßÄ¾·ë¤ÎÃó¼ÖÏÈ¤Ê¤É¤¬¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÉáÄÌ¼Ö¤Î±¿ÄÂÎã¤Ï2026Ç¯2·î¸½ºß¡¢ÄÌ¾ï´ü¤¬1»þ´ÖÌµÎÁ¡¢2»þ´Ö¤Þ¤Ç1000±ß¡Ê²þÄêÁ°300±ß¡Ë¡¢24»þ´Ö¤´¤È¤ÎºÇÂç¤¬3500±ß¡ÊÆ±1200±ß¡Ë¡£°ÊÁ°¤¬¤«¤Ê¤ê¼êº¢¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢²þÄê»þ¤Ë¤Ï¡ÖÌó3ÇÜ¤ËÃÍ¾å¤²¡×¤Ê¤É¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£