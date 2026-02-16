¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó ¥¢¥é¥Ó¥¢¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¡ÖLove¡×¤¬30¼þÇ¯¡ª°¦¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿µÇ°¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÅÐ¾ì
¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó ¥¢¥é¥Ó¥¢¡×¡£À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¥à¡¼¥ß¥ó¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤â¤¤¤ë¤Û¤É¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢1996Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡ÖLove(¥é¥Ö)¡×¤¬30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë2026Ç¯¤Ë¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ÖLove¡×¤ÎµÇ°¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤ë
¢£¥à¡¼¥ß¥ó¤È¥¹¥Î¡¼¥¯¤Î¤ª¤¸¤ç¤¦¤µ¤ó¤òÉÁ¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡ÖLove¡×¤Ï¥à¡¼¥ß¥ó¤È¥¹¥Î¡¼¥¯¤Î¤ª¤¸¤ç¤¦¤µ¤ó¤Î¿¼¤¤å«¤òÉÁ¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢Í¥¤·¤¤¥Ô¥ó¥¯¤¬°õ¾ÝÅª¡£1996Ç¯¤ÎÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢30Ç¯¤â¤Î´Ö¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó ¥¢¥é¥Ó¥¢¡×¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÀ³Ê¤äÀ¤³¦´Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¥Þ¥°¤Ë¤ÏÆÃ¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬½Ð¤ë¤¿¤ÓÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖLove¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤â¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥È¡¼¥Ù¡¦¥ä¥ó¥½¥ó¤Î¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¡£¡Ø¤Þ¤¤¤´¤Î²ÐÀ±¿Í¡Ù(1957Ç¯)¤ÎËÁ¸±¤ò½ª¤¨¤¿¥à¡¼¥ß¥ó¤ò¥¹¥Î¡¼¥¯¤Î¤ª¤¸¤ç¤¦¤µ¤ó¤¬Êú¤¤·¤á¤ë¥·¡¼¥ó¡¢¡Ø²È¤ò¤¿¤Æ¤è¤¦¡Ù(1956Ç¯)¤Î¥à¡¼¥ß¥ó¤È¥¹¥Î¡¼¥¯¤Î¤ª¤¸¤ç¤¦¤µ¤ó¤¬°ì½ï¤Ë²Ö¤Î³¨¤òÉÁ¤¯ÍÍ»Ò¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¡Ø¤¢¤³¤¬¤ì¤Î±ó¤¤ÅÚÃÏ¡Ù(1958Ç¯)¤Î¾®Æ»¤Ç½Ð²ñ¤¦¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤ò°úÍÑ¡£¤Þ¤¿¡¢ÇØ·Ê¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÂÀÍÛ¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ï¡Ø¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥à¡¼¥ß¥óÃ«¡Ù(1956Ç¯)¤«¤é°úÍÑ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó ¥¢¥é¥Ó¥¢¡×¤ÎÃæ¤Ç¤â¡ÖLove¡×¤Î¤è¤¦¤Ë30Ç¯¤âÆ±¤¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬·ÑÂ³Åª¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¤Û¤«¤Ë¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¡ÖLove¡×¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤¼þÇ¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤ÏÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Î¡Ö¥Þ¥° 0.3L 30¼þÇ¯ È¢Æþ¤ê ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×(6050±ß)¡£
¥Þ¥°¤Î³°Â¦¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï´ûÂ¸¤Î¤â¤Î¤ÈÆ±¤¸¤À¤¬¡¢¥Ï¡¼¥È¤¬Éñ¤¦Ãæ¤ÇÉ¡Àè¤ò´ó¤»¹ç¤¦¥à¡¼¥ß¥ó¤È¥¹¥Î¡¼¥¯¤Î¤ª¤¸¤ç¤¦¤µ¤ó¤¬¥Þ¥°¤ÎÆâÂ¦¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¼è¤Ã¼ê¤Ë¤â¾®¤µ¤Ê¥Ï¡¼¥È¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¡È°¦¡É¤òÉ½¸½¡£¡ØÎø¤¹¤ë¥à¡¼¥ß¥ó¡Ù(1956Ç¯)¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡È°¦¤Î¸ÀÍÕ¡É¤¬¼ê½ñ¤É÷¤ÎÊ¸»ú¤ÇÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥Þ¥°¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¿¥ó¥×¤âº£²ó¤Î¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼»ÅÍÍ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Þ¥°°Ê³°¤Ë¤â¡Ö¥×¥ì¡¼¥È¡×(1650±ß¡Á)¤ä¡Ö¥Ü¥¦¥ë¡×(4950±ß¡Á)¡¢¡Ö³¸ÉÕ¤¥¸¥ã¡¼¡×(8250±ß)¡¢¡Ö¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¡×(¥Ú¥¢4400±ß)¤Ê¤É¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÉÙ¤ó¤À¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬ÅÐ¾ì¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÃ±ÂÎ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤âÆÃÊÌ»ÅÍÍ¡ª¡Ö¥ß¥Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢LOVE¡×(4180±ß)¤Ï¡ÖLove¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤â¤¢¤ë¥à¡¼¥ß¥ó¤È¥¹¥Î¡¼¥¯¤Î¤ª¤¸¤ç¤¦¤µ¤ó¤Î¥Ï¥°¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¥¥å¥ó¤È¤¹¤ë¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó ¥¢¥é¥Ó¥¢¡×¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥ß¥Ë¥Þ¥°¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ ¥ß¥Ë¥Þ¥°Love¡×(³Æ1650±ß)¤â¡¢Æ±¤¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ç8¿§¤ÇÅ¸³«¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ô¥ó¥¯¡¢ºòÇ¯ÅÐ¾ì¤·¤¿¿å¿§¤Î¤Û¤«¡¢ÀÖ¡¢¥Ñ¡¼¥×¥ë¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¡¢¥¤¥¨¥í¡¼¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¡¢¥Ö¥ë¡¼¤¬¤¢¤ê¡¢Á´¿§¤½¤í¤¨¤¿¤¯¤Ê¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¿§¤¬°ã¤¦¤À¤±¤Ç¤º¤¤¤Ö¤ó¤È°õ¾Ý¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤Î¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¡ÖLove¡×¤ÎÍ¥¤·¤¯¤Æ²¹¤«¤¤¡È°¦¡É¤ò´¶¤¸¤ë¡Ö¥à¡¼¥ß¥ó ¥¢¥é¥Ó¥¢¡×¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢Æü¾ï¤Ë¡Ö°¦¡×¤ä¡ÖÍ¥¤·¤µ¡×¡¢¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÉáÊ×Åª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
¢¨¡Ö¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¹¥¿¥ó¥×Æþ¤êLove¼§´ï¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖLove¥¬¥é¥¹À½ÉÊ¡×¤Ï¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ç¤¹¡£
¢¨¡Ö¥Þ¥° 0.3L 30¼þÇ¯ È¢Æþ¤ê ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢¥à¡¼¥ß¥ó ¥¢¥é¥Ó¥¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢¥à¡¼¥ß¥ó ¥¢¥é¥Ó¥¢Ä¾±ÄÅ¹¡¢¥¤¥Ã¥¿¥é ¥¹¥È¥¢¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤Ç¤¹¡£
¢¨¥ß¥Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ª¤è¤Ó¥ß¥Ë¥Þ¥°(¥Ô¥ó¥¯°Ê³°)¤Ï¡¢¥à¡¼¥ß¥ó ¥¢¥é¥Ó¥¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢¥à¡¼¥ß¥ó ¥¢¥é¥Ó¥¢Ä¾±ÄÅ¹¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(C)Moomin Characters(TM)
