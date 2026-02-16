¤ª¤¹¤¹¤á³Ê°ÂÁòµ·3¼Ò¤òÅ°ÄìÈæ³Ó¡Ã¥¤¥ª¥ó¤Î¤ªÁò¼°¡¢¤è¤ê¤½¤¦¤Î¤ªÁò¼°¡¢¾®¤µ¤Ê¤ªÁò¼°¤ò¥¿¥¤¥×ÊÌ¤Ë¾Ò²ð
Êª²Á¹â¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¡¢Áòµ·ÈñÍÑ¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³Æ¼«¼£ÂÎ¤Î²ÐÁòÈñ¤äÄÌÌë¿¶¤ëÉñ¤¤¤ÎÎÁÍý¤ÏÁ´¹ñÅª¤ËÃÍ¾å¤¬¤ê¡£¤µ¤é¤Ë¹âÎð²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ¯´Ö»àË´¼Ô¿ô¤¬Áý²Ã¤·¡¢º®»¨»þ¤Ï1½µ´Ö°Ê¾å¤Î¡È²ÐÁòÂÔ¤Á¡É¤È¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¡£°ÂÃÖÆü¿ô¤¬±ä¤Ó¤ëÊ¬¡¢ÈñÍÑ¤Ï¤«¤µ¤à¡£Áý¤¨¤ë¤Ð¤«¤ê¤ÎÉéÃ´¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¶áÇ¯ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡È³Ê°ÂÁòµ·¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡£»²Îó¼Ô¿ô¡¢ÄÌÌë¤ä¹ðÊÌ¼°¤Ê¤É¤ò¾ÊÎ¬¡¦´ÊÁÇ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤è¤êÈñÍÑ¤òÍÞ¤¨¤¿Áòµ·¤Î¤³¤È¡£
°ìÈÌÅª¤ËÁòµ·¤Î¼ïÎà¤Ï¡¢»²Îó¿Í¿ô¤ÎÂ¿¤¤¡Ö°ìÈÌÁò¡×¡¢²ÐÁò¤Î¤ß¤ò¹Ô¤¦¡Ö²ÐÁò¼°¡×¡¢¿ÆÂ²¤Ê¤É¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ç¹Ô¤¦¡Ö²ÈÂ²Áò¡×¤ËÂçÊÌ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö½¾ÍèÂ¿¤«¤Ã¤¿¡È°ìÈÌÁò¡É¤ÎÈñÍÑ¤Ï¡¢150Ëü¡Á200Ëü±ß¤Û¤É¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢²ÐÁò¤Î¤ß¹Ô¤¦Ä¾Áò¥×¥é¥ó¤Ê¤é7Ëü±ßÂæ¤«¤é¡£²ÈÂ²Áò¤Ç¤â30Ëü±ßÂæ¤«¤é¡¢¤È¤¦¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁòµ·Ãç²ð²ñ¼Ò¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢¤ªÁò¼°¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Î¾¾À¥¶µ°ì¤µ¤ó¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢³ÆÃÏ¤ÎÁòµ·²ñ¼Ò¤¬²Á³Ê¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áòµ·¤Î¡ÈÃç²ð²ñ¼Ò¡É¤¬Á´¹ñ¤ÎÁòµ·²ñ¼Ò¤ÈÄó·È¤·¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²Á³Ê¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¼ÂºÝ¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÁòµ·ÁêÃÌ¥µ¥¤¥È¡Ö¤¤¤¤Áòµ·¡×¤Î2024Ç¯Ä´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Áòµ·¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Àµ¡¤ËÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤¿¡£¹âÎð²½¤¬¤¹¤¹¤à¤È¡¢²ñ¼Ò¤ÎÆ±Î½¤äÍ§¿Í¤Ê¤É¤Î»²Îó¼Ô¤Ï¤ª¤Î¤º¤È¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤Ê¤é¤Ð¡¢¡Ö¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ç¾®µ¬ÌÏ¤ÎÁòµ·¤Ç¤â½½Ê¬¡×¤È¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¼çÎ®¤À¤Ã¤¿¡Ö°ìÈÌÁò¡×¤«¤é¡Ö²ÈÂ²Áò¡×¤Ø¤È¡¢¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢Áòµ·¤Ë¤«¤±¤ëÊ¿¶ÑÈñÍÑ¤â¡¢2020Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÌó66Ëü±ß¤â¸º¤ê¡¢118Ëü±ß¤Ë¡£
¾¾À¥¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢³Ê°ÂÁòµ·¤Ï¡ÖÈñÍÑ¤¬°Â¤¯ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤ëÈ¾ÌÌ¡¢¡ÖÉÔÍ×¤Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¸«ÀÑ¤â¤ê¤è¤ê¹â³Û¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö´ÊÁÇ¤Ë¤·¤¹¤®¤Æ¸å²ù¤¬»Ä¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤³¤ÇËÜ»ï¤Ç¤Ï¡¢¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢³Ê°ÂÁòµ·¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ö¾®¤µ¤Ê¤ªÁò¼°¡×¡Ö¤è¤ê¤½¤¦¤ªÁò¼°¡×¡Ö¥¤¥ª¥ó¤Î¤ªÁò¼°¡×¤Î¥×¥é¥ó¤òÈæ³Ó¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢3¼Ò¶¦ÄÌ¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¡È²ÈÂ²Áò¡É¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃÄ§¤ä¡¢Áª¤ÓÊý¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢Á´¹ñÁòµ·¼õÃí·ï¿ô¤¬No.1¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÂç¼ê¡Ö¾®¤µ¤Ê¤ªÁò¼°¡×¡£
3¼Ò¤ÎÃæ¤Ç¡¢Í£°ì¡¢²ÈÂ²Áò¤ËÆÃ²½¤·¤¿Ä¾±Ä¥Û¡¼¥ë¤òÁ´¹ñ200¼°¾ì°Ê¾åÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡ÖÅöÆü¡¢¼°¾ì¤ò¸«¤Æ¤¬¤Ã¤«¤ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¡£²ÈÂ²Áò¥×¥é¥ó¤Ï¹ðÊÌ¼°¤Î¤ß¤ò¾¯¿Í¿ô¤Ç¹Ô¤¦¡Ö¾®¤µ¤Ê°ìÆüÁò¡×¡Ê35Ëü±ß¡Á¡Ë¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óÈ¯Ãí¿ô¤¬Â¿¤¤¡£À¸Á°¤Î»ñÎÁÀÁµá¤ÇºÇÂç5Ëü±ß¤Î³ä°ú¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¼¡¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤ä³Ê°ÂÁòµ·¤ÎÂåÉ½³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤è¤ê¤½¤¦¤ªÁò¼°¡×¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡ÖÅö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢É¬Í×ºÇÄã¸Â¤Î¤â¤Î¤ò³Æ¥×¥é¥ó¤Ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸²½¤·¤Æ¡¢¤¢¤È¤ÏÉ¬Í×¤Ê¿Í¤¬¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Â¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ç¼ÆÀ´¶¤äÅ¬Àµ¤µ¤òÃ´ÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦¼Ä粼¿·¸ç¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤è¤ê¤½¤¦¡×¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¡Ö¤ªË·¤µ¤ó¥»¥Ã¥È¡×¤À¡£ÁÎÎ·¤Î¼êÇÛ¡¦ÆÉ·Ð¡¦½é¼·Æü¤Ê¤É¤ÎË¡Í×¤¬¡¢¥»¥Ã¥È¤ÇÄê³Û¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤ª»û¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤Ê¤¤¡¢¤ªÉÛ»Ü¤ò¤¤¤¯¤éÊñ¤á¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤¤¿¤á¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸²½¤·¤¿¡×¡Ê¼Äºê¤µ¤ó¡Ë¤È¤¤¤¦¡£°ìÎã¤òµó¤²¤ë¤È¡¢ÄÌÌë¤ò¤Î¤¾¤¤¤¿¡Ö°ìÆü¥×¥é¥ó¡×¤Î¡Ö¤ªË·¤µ¤ó¥»¥Ã¥È¡×¤Î²Á³Ê¤Ï10Ëü5Àé±ß¡Ê²üÌ¾¼øÍ¿¡Ü°ÌÇ×Âå´Þ¤à¡Ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¶áÇ¯ÍøÍÑ¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥¤¥ª¥ó¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¡¢¥¤¥ª¥ó¥é¥¤¥Õ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥¤¥ª¥ó¤Î¤ªÁò¼°¡×¡£ÆÃÄ§¤Ï¡¢¡È¥¤¥ª¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡É¤Î°Â¿´´¶¤Ë²Ã¤¨¡Ö¶ËÎÏ¤¢¤È¤«¤éÄÉ²ÃÎÁ¶â¤¬È¯À¸¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥×¥é¥óÀß·×¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢±Ä¶È´ë²è¿ä¿ÊÉô¤ÎÎëÌÚÄ÷¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤¹¡£È¯Ãí¿ô¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¡¢ÄÌÌë¤ò¹Ô¤ï¤º°ìÆü¤Ç¤ªÁò¼°¤ò¼¹¤ê¹Ô¤¦¡Ö°ìÆüÁò¡×¡Ê32Ëü8Àé±ß¡Á¡Ë¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ª¥ó¤«¤é¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿Áòµ·²ñ¼Ò¤È°äÂ²¤¬Áòµ·¤ÎÁêÃÌ¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥ª¥ó¥é¥¤¥Õ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥ê¥â¡¼¥È¤Ç»²²Ã¡£¸øÀµ¤ÊÎ©¾ì¤Ç°äÂ²¡ÊÁÓ¼ç¡Ë¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¶¨ÎÏ¤ò¶Ä¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢Â¾¼Ò¤Ë¤Ï¤Ê¤¤°Â¿´ºàÎÁ¤À¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë²Á³Ê¤Ï¡¢Áòµ·¤Î2Ç¯°Ê¾åÁ°¤ËÌµÎÁ²ñ°÷¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë¡Ö¤½¤Ê¤¨³ä¡×¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢ºÇÂç6Ëü±ß¤Î³ä°ú¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ª¥ó¥«¡¼¥É¤Ç»ÙÊ§¤¦¤È3Àé±ß¤Î³ä°ú¤ä¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÉÕ¤¯¤Î¤â¡¢¥¤¥ª¥ó¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡£
¢£´ðËÜÎÁ¶â¤Î¤ß¤ÇºÑ¤à¥±¡¼¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡¢»öÁ°¤Ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î³ÎÇ§¤ò
¤·¤«¤·¡¢³Ê°ÂÁòµ·¤Ï¶âÁ¬ÌÌ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£¾¾À¥¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ë¤â¡¢¤È¤¢¤ë¶È¼Ô¤ò²ð¤·¤ÆÁòµ·¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÍøÍÑ¼Ô¤«¤é¡Ö¹¹ð¤Ë¤Ï10Ëü±ß¼å¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë44Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÁêÃÌ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¥×¥é¥ó¤Î¶â³Û¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ø¡È»ÙÊ§¤¦Áí³Û¡É¤¬¤¤¤¯¤é¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ï¾ï¤Ë¹Í¤¨¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£´ðËÜÎÁ¶â¤Î¤ß¤ÇºÑ¤à¥±¡¼¥¹¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥×¥é¥ó¤Ë¤Ï¡¢µ¬Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆü¿ôÊ¬¡Ê3¡Á4ÆüÊ¬¡Ë¤Î¥É¥é¥¤¥¢¥¤¥¹¤ä¡¢¤´°äÂÎ¤Î°ÂÃÖÈñÍÑ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³Æ¼Ò¡¢¸«ÀÑ¤â¤ê¤Î½ñ¤Êý¤¬°ã¤¦¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ºòº£¤Ï²ÐÁò¾ì¤¬º®¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢°ÂÃÖÆü¿ô¤¬1½µ´Ö¤¯¤é¤¤±ä¤Ó¤ë¾ì¹ç¤âÂ¿¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼«¼£ÂÎ¤´¤È¤Î²ÐÁòÈñÍÑ¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ÄÉ²Ã¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÎÁ¶â¤Ï¡¢Á°¤â¤Ã¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¾¾À¥¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¤Þ¤¿¡¢°äÂÎ¤ÎÈÂÁ÷¤¬¿¼Ìë¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÊÌÅÓ¡¢¿¼ÌëÂå¶â¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤½¤Î¤Û¤«¡¢¤´°äÂÎ¤ËËÉÉåºÞÅù¤òÃíÆþ¤¹¤ë¥¨¥ó¥Ð¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê¤É¤ò´«¤á¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÉÔÍ×¤Ê¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¸«ÀÑ¤â¤ê¤òÄó¼¨¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î°Ê³°¤Ë»ÙÊ§¤¦¤â¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È·«¤êÊÖ¤·³ÎÇ§¤·¡ÖÈ¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡×¤òÊ¹¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¤Ç¤¤ì¤ÐÀ¸Á°¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁòµ·¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¤ò¿ÆÂ²´Ö¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¡¢¥È¥é¥Ö¥ë²óÈò¤ÎºÇÂç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
É¬Í×¡¦ÉÔÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤òÈ½ÃÇ¤·¡¢³Ê°ÂÁòµ·¤ò¸¤¯ÍøÍÑ¤·¤è¤¦¡£