コウケンテツ流！豚肉とキムチを煮るだけなのに本格味『豚キムチチム／豚キムチ煮込み』
韓国料理『豚キムチチム』を、家にある調味料で手軽に。豚肉×キムチで、おいしさ間違いなしの一皿をコウ ケンテツさんに教えてもらいました。
「チム」は、具材をじっくり蒸し煮にする韓国の調理法。フライパンでふたをして火にかけるだけで、豚肉はほろっとやわらかく、キムチのうまみも余すことなく引き出されます。
汁までおいしいから、最後のひと口までがごちそう。白いご飯をたっぷり用意して、スタンバイしたくなる一品です。
『豚キムチチム』のレシピ
材料（2人分）
豚肩ロース肉（とんカツ用）……2枚（約250g）
白菜キムチ……200g
ねぎ……1本
万能ねぎ……1〜2本
〈A〉
にんにくのすりおろし……1かけ分
しょうゆ……大さじ1
ごま油……大さじ1
砂糖……小さじ1
塩……小さじ1/2
酒……1/4カップ
作り方
（1）下ごしらえをする
ねぎと万能ねぎは根元を切り、斜め薄切りにする。豚肉は大きめの一口大に切る。
（2） 蒸し煮にする
フライパンに豚肉とねぎを入れ、水2カップ、酒を加えて中火にかける。煮立ったらアクを取り、〈A〉を加えてさっと混ぜ、キムチを全体に広げてのせる。ふたをして弱火にし、肉が柔らかくなるまで15〜20分煮る。汁ごと器に盛り、万能ねぎをのせる。
じっくり煮た豚肉とキムチで、気づけば箸が止まらない。特別な材料がなくても、この満足感。今日は迷わず、白いご飯多めでどうぞ！
教えてくれたのは…
コウ ケンテツコウ ケンテツ
料理家
食材のよさを生かした手軽な家庭料理の数々が人気の料理家。YouTube公式チャンネル「Koh Kentetsu Kitchen」で秘伝のレシピを公開中。高1、中1、小2の1男2女の父。