コウケンテツ流！豚肉とキムチを煮るだけなのに本格味『豚キムチチム／豚キムチ煮込み』

韓国料理『豚キムチチム』を、家にある調味料で手軽に。豚肉×キムチで、おいしさ間違いなしの一皿をコウ ケンテツさんに教えてもらいました。

「チム」は、具材をじっくり蒸し煮にする韓国の調理法。フライパンでふたをして火にかけるだけで、豚肉はほろっとやわらかく、キムチのうまみも余すことなく引き出されます。

汁までおいしいから、最後のひと口までがごちそう。白いご飯をたっぷり用意して、スタンバイしたくなる一品です。

『豚キムチチム』のレシピ

材料（2人分）

豚肩ロース肉（とんカツ用）……2枚（約250g）

白菜キムチ……200g

ねぎ……1本

万能ねぎ……1〜2本

〈A〉

にんにくのすりおろし……1かけ分

しょうゆ……大さじ1

ごま油……大さじ1

砂糖……小さじ1

塩……小さじ1/2

酒……1/4カップ

作り方

（1）下ごしらえをする

ねぎと万能ねぎは根元を切り、斜め薄切りにする。豚肉は大きめの一口大に切る。

（2） 蒸し煮にする

フライパンに豚肉とねぎを入れ、水2カップ、酒を加えて中火にかける。煮立ったらアクを取り、〈A〉を加えてさっと混ぜ、キムチを全体に広げてのせる。ふたをして弱火にし、肉が柔らかくなるまで15〜20分煮る。汁ごと器に盛り、万能ねぎをのせる。

じっくり煮た豚肉とキムチで、気づけば箸が止まらない。特別な材料がなくても、この満足感。今日は迷わず、白いご飯多めでどうぞ！

