この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

関節ケアの第一人者、角田紀臣氏が自身のYouTubeチャンネル「つのだ式関節整体ちゃんねる」で、「【しゃがめない原因は足首だった!?】元プロ野球選手・今江敏晃が初めてしゃがめた理由」と題した動画を公開しました。元プロ野球選手の今江敏晃氏をゲストに迎え、身体の歪みやパフォーマンスの低下につながる関節の問題を解説しています。動画では、前回までの施術を経て整えられた状態をもとに、今江氏の身体バランスを再チェック。足首の関節の向きに着目しながら、セルフケアを通じて立ち姿勢や可動域の変化を確認していく様子を紹介しています。



動画の冒頭では、左足の踏み込み動作をチェック。足首の関節の向きを整えた状態で再確認すると、以前は力が入りにくかった動きに安定感が見られました。今江氏は、ゴルフのスイング時に力が逃げていたと振り返ります。これに対し角田氏は、足首の関節の向きを整えることで力が逃げにくくなり、本来のスイングに近づくと説明しました。



今江氏は「靴を履いたときの足の感覚が全然違います」と驚きの声を上げます。重心が安定し、足裏全体で地面を捉えられるようになった感覚を語りました。



さらに、角田氏は自宅でできる足首のセルフケアを紹介。膝を立てた状態で、外くるぶしの斜め上の位置を手で押さえながら、膝とつま先の向きを揃えて体重を前にかけていきます。このストレッチを続けることで、足首の関節を正しい位置に整え、本来の可動域を取り戻す効果が期待できると解説しています。



動画の最後には、施術前はできなかった深いスクワットができるようになるなど、劇的な変化を見せました。身体のパフォーマンス向上や不調改善のヒントとして、自身の身体の「関節」に着目してみてはいかがでしょうか。