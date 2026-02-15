ティックトッカー、YouTuber、グラビアアイドルのなな茶（29）が15日、自身のXを更新。「一般人」をめぐる投稿を削除した上で謝罪した。

なな茶は11日にXで一般男性との結婚と第1子妊娠を公表。「【ご報告】私事ですが、かねてよりお付き合いしていた一般男性と結婚いたしました。また、第一子を授かり安定期に入りましたことをご報告させていただきます」などと報告していた。

その投稿に対し、一般ユーザーから「おめでとうございます！ あと、なな茶さんは一般人ではなかったんですね。それも驚きました！」との返信があった。

なな茶は「350万フォロワーいて 雑誌の表紙も何回もやったことあるのに 一般人扱いさせられてるのなに？？」と怒りをあらわにした。

「14歳にアイドルデビューして、ドラマも複数出させていただいてるし今日で芸歴15年目なのですが」と主張。「自分が知らない人やインフルエンサーを蔑んで一般人って面白がる風潮 全く理解できない」と投げかけた。

15日、「【謝罪】先ほどの投稿で 不愉快な思いをさせてしまい 申し訳ありませんでした。自身の『未熟さ』と『慢心』を受け止め、『自称』ではなく実力でもっと認めていただけるよう精進いたします」とポスト。当該ポストについて削除した。また、この日までにアカウント名は「なな茶 一般人」に変更されていた。

なな茶は浜松市出身で、浜松市観光大使。スリーサイズはB97−W59ーH96センチで、Jカップ。身長160センチ。Xのプロフィルには「tiktok380万人」とある。