元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が14日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。恋愛リアリティーショーについて言及した。

田中は最近、ネットフリックスの恋愛リアリティーショー「オフラインラブ」を見たといい「面白かった」と切り出した。そして話題は35歳から60歳までの男女が対象の「あいの里」へ。

田中は「私は怖くて見られないわけ。自分もそうなってしまうというか」と切り出した。「そこに出ている、ずっとモテてきたんだけど、婚期逃してきた人とかさ。10年後の私？みたいな。ドキドキしちゃうから」と語った。

「あいの里」の紹介映像を見たことがあるといい「自分はまだモテているスタンスでいるところとかが、『あ〜』『あちゃ〜』みたいな。微妙にぶりっこ、ボディタッチ多め」と続けて語った。

「このまま結婚しないで、10年後とかにおじさんとかからもてはやされてさ、65歳のおじさまから『みな実ちゃーん』って言われて。『何か歌って〜』って言われて。スナックみたいな。それでさ、『かわいい』って言われて。微妙なミニスカートはいたりとかさ。そういうの嫌だなと思って。『肌キレイだね』っておじさんに言われて喜んじゃう、みたいなさ」と自虐的に語った。

今放送のゲストは2週連続で「映画パーソナリティー」のコトブキツカサ氏。番組公式Xに、ツーショット写真が公開されている。

「あいの里」は「35歳から60歳の男女が人生最後の恋を求めて、ラブ・ヴィレッジにある古民家で自給自足の共同生活を送る」がテーマで、ネットフリックスで配信中。シーズン2には、藤田ニコルの実母が、母であることを伏せて「パチゆみ」の名前で出演していた。

「オフラインラブ」もネットフリックスで配信中。フランスのニースを舞台に、互いの顔も名前も知らない男女10人がデジタルデバイスをすべて手放し、10日間という限られた時間の中で「運命の相手」を探す。