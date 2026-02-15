これ考えた人、天才！ ダイソーで買える「料理の地味なストレス」にさよならできる神グッズ3選

ダイソーから、忙しい毎日のキッチンワークをぐっと楽にしてくれる便利アイテムが続々登場しています。使い勝手がよくて、お手頃な値段なのが嬉しいポイントですよ。

今回は、SNSで話題のアイテムを紹介。調理や下ごしらえ、レンジ加熱まで、「あると嬉しい！」と感じる3つの注目グッズをピックアップしました。

高コスパな神グッズが揃ってる...

●多機能しゃもじ（110円）

ダイソーらしいアイデアが光る「多機能しゃもじ」は、しゃもじとしてだけでなく計量スプーン・炒める・切る・マッシャーといった複数の機能をこれひとつでこなせる優れものです。

SNSでは「コスパ最強すぎん！？」「しゃもじが万能なんてダイソーさんさすがです」といった感想が。調理中に道具を持ち替える手間が省けるので、洗い物も減って効率アップにつながります。

●野菜の皮むきスポンジ（110円）

包丁やピーラーを使わず、水に濡らしてこするだけで野菜の皮がむけるスポンジは、時短調理の強い味方です。天然のとうもろこし研磨材を使ったザラザラ面で、じゃがいもやにんじん、ごぼうなどの皮を簡単にむき上げられます。

「芋類とか人参も綺麗にむけてもう最高。ぜひ買って試して欲しい」「軽く擦るだけで面白いくらい皮がむける」「ピーラーってちょっと怖かったけどこれなら平気」とSNSで話題。手にフィットするコンパクトサイズで持ちやすく、刃物に不慣れな人や小さな子どもと一緒に料理をする際にも、安心感がある便利アイテムです。

●使い分けレンジ容器/肉まん＆枝豆（220円）

変わり種として注目なのが、肉まんと枝豆の調理を使い分けできるレンジ対応容器。容器をひっくり返すだけで蓋の深さが変わり、それぞれに最適な加熱ができるのが特長です。すのこ付き設計で余分な水分を落としながら温められるので、電子レンジ調理でもふっくら仕上がります。

SNSには「大好きな枝豆をひとり分作れるのが嬉しい」「市販の肉まんがふかふかになる」といったコメントが。ラップ不要で洗い物も少なく済み、忙しい朝食やおやつタイムにも活躍してくれるアイテムです。

どれもキッチンで「あると嬉しい！」と思わせる工夫が満載のアイテムばかり。100円ショップの商品とは思えない便利さで、毎日の料理時間をぐっと快適にしてくれそうですよ。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部