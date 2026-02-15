ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪は14日（日本時間15日）、ショートトラック男子1500メートル準決勝が行われた。日本のエース・宮田将吾（日本通運）は2着でフィニッシュしたが、接触によるペナルティで失格になってしまった。微妙な判定に、ネット上のファンも困惑の声を上げた。

日本勢として初の決勝進出を狙った宮田。上位2着に入れば勝ち進める準決勝でまさかの事態となった。

ラスト1周、宮田と近い場所を走っていた劉少昂（中国）が転倒。宮田は2着でフィニッシュしたが、審判団がリプレー検証。宮田と劉の接触があったと判断され、宮田にペナルティが与えられた。

結果を聞いた宮田はがっくりうなだれ、落胆を隠さなかった。

X上でもこの結果に納得できない声が続出。「いや宮田のペナルティはおかしいやろ」「中国の選手完全に自爆やん」「宮田に非はないでしょ」「どこをどう接触したのか全く分からん」「どこがペナルティなん？」「勝手に突っ込んでコケてるだけやん？！何で！！！！！！！」「むしろ中国が宮田選手潰しただろ」「いや宮田当たってないだろ」「あの判定おかしい」などと不満が噴出していた。



