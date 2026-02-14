【実録】「放っておくと倒れるよ」配達中に手がしびれてきた…。熱中症寸前の配達員を救った、田舎のおばあちゃんの“強制”差し入れ【作者に聞く】
暑い日が続き、配達中に頭がボーッとする、手もしびれてきた…。そんなとき、配達先でもらった差し入れを食べたら一気に回復したという、ゆきたこーすけさん(@kosukeyukita)の『猛暑と田舎のいただきもの』を紹介するとともに、ゆきたさんに話を聞いた。本作はブログ「運び屋ゆきたの漫画な日常」に掲載されたエピソードだ。
■手のしびれは危険信号
暑い日が続き、配達中に頭がボーッとする、手もしびれてきたと感じていた配達員さん。これは熱中症の初期症状であり、非常に危険な状態だ。そんななか、配達先のお客さんから「放っておくと倒れるよ」と言われ、「食べていきなさい」とトマトとキュウリを差し出された。
日陰でそれを食べると、不思議と手のしびれが引いてきたという。水分をたっぷりと含んだ夏野菜が、体の内側から熱を冷やしてくれたのだ。
■ChatGPTも認める「夏野菜」の効果
夏野菜が熱中症に効果がある体験談を描いた本作。ゆきたさんは「ChatGPT先生に聞いてみたところ、真っ先に『キュウリ・トマト・スイカ』と返ってきました。やっぱりキュウリとトマトはよさそうですね」と語る。
コメント欄には「塩をつけると、よりよいです」というアドバイスや、「味噌汁は効果てきめん」「キュウリを加えた冷や汁もいい」など、熱中症には水分だけでなく塩分補給がよいという声が届いた。
取材協力：ゆきたこーすけ(@kosukeyukita)
