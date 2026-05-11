【大失敗】「やらかした！」シフトを勘違いしてお店が″開店遅延″に！マネージャーや社長まで巻き込んだ店長の大失敗【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
雑貨販売員の日常を描く漫画で人気を集めるオムニウッチー(@omni_uttii821)さん。今回紹介するのは、自身が店長時代に経験した“開店遅延”の実録エピソードだ。お盆期間中、たったひとつのシフトミスが、施設全体を巻き込む大騒動へと発展してしまう。
■一本の電話から始まった最悪の朝
当時、雑貨店の店長を務めていたオムニウッチーさん。お盆期間中、シフトを勘違いしていたことで、開店時間になっても店を開けられない事態が発生する。早番のパートスタッフから「お店が開けられない」と連絡が入るが、最初の電話には気づかなかったという。
■連絡は社長にまで届き事態はおおごとに
連絡がつかない状況に困ったパートスタッフは施設事務所へ相談。しかしそこでも対応できず、遅番の店長代理、本社、マネージャー、さらには社長へと連絡が広がっていった。ようやく電話に出たときには、すでに現場では大規模なフォロー体制が動き始めていたという。お盆休み中だったこともあり、余計に騒動は大きくなった。
■"開店遅延"の重すぎる代償
商業施設では、1店舗だけ営業していない状態は問題視される。そのため、警備員が店前に立ち、客に入店できない旨を説明する対応が取られていたという。当然、その費用は店舗側負担となる。「私が働いていた施設はわりと厳しく、しっかりペナルティがありました」と振り返る。
■軽い気持ちで言った「差し引いて」も現実に
オムニウッチーさんは事務所へ謝罪し、始末書も提出。「警備費用は給料から引いてください」と反省の意味を込めて口にしたという。しかし後日、本当に給与から4000円が差し引かれていた。「まさか本当に引かれているとは思わず…言わなきゃよかったと思いました」と苦笑交じりに語る。
■失敗のあとに変えた“ひとつの習慣”
今回の出来事を機に、二度と同じミスを起こさないよう、シフト表を冷蔵庫に貼るようにしたという。読者からは「ミスの代償が大きすぎる」「普通は経費では？」など驚きの声も寄せられたが、「あの社長ならやりそうだなと思っていたので仕方ないですね〜」と受け止めている様子だった。
取材協力：オムニウッチー(@omni_uttii821)
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