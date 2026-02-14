いつまでもみずみずしい輝きを放ち続ける女性芸能人たち。その美の裏側には、プロならではの“食”への徹底したこだわりがありました。美容感度の高い彼女たちが、「これだけは欠かさない」「気づけば毎日食べている」と語る偏愛美容食を大公開。

【写真】大地真央が紹介した“食べる美容液”『ケールサラダ』

美肌に、ダイエットに、身体のメンテに……。ヘルシー効果抜群の食材と食べ方をご紹介します。

美女たちの偏愛ドハマり美容食

「高タンパク、低糖質、発酵、食物繊維などは大人世代の身体に不可欠なキーワード。健康的な美しさを維持するには内側からのまめな補給が大切です」

そう語るのは管理栄養士の吉野愛さん。

メディアで見かける美女たちの「とっておきの美容食」。マネしてあやかってみたい！

【女優】柴咲コウ「豆乳春雨麺」

高タンパク低糖質 食物繊維 ビタミンB12！

昨年11月にInstagramで「今後一生の主食が決定しました」と宣言し、「豆乳春雨麺」にドハマり中であることを投稿している柴咲コウ。

「週5は食べる」の言葉とともに、「高タンパク 低糖質 食物繊維 ビタミンB12」と主要な栄養素も列記。美容や健康面でも信頼を寄せている様子がうかがえる。

「ベースの豆乳でタンパク質がとれるので、具材に野菜をプラスすれば食物繊維も補えて栄養バランスの整った一品になります。春雨はツルツルと喉ごしがいいぶん、満腹感を得にくい場合も。

そこで、大きめに切った根菜や大豆などの噛みごたえのある食材を合わせると満足度がアップ。さらに、肉類やゆで卵もトッピングすればタンパク質の強化もできてオススメです」（吉野さん、以下同）

【歌手】中森明菜「高野豆腐」

マネ＆継続しやすい

大のお酒好きから一転、体力づくりのため禁酒に励んでいるとされるのが中森明菜。最近では、健康維持に欠かせないカルシウムやタンパク質を積極的に摂取しているそうで、昨年の雑誌インタビューでは、「高野豆腐を煮つけてよく食べています」と意外な私生活を披露している。

「高野豆腐は、低糖質、低脂質、高タンパク質のスーパーフード」と吉野さん。

「注目すべきは難消化性のタンパク質である『レジスタントプロテイン』。消化酵素の働きを受けにくいため、食物繊維のように血糖値の上昇を緩やかにしたり、コレステロールの吸収を抑えたりする作用があります。

さらに、腸内細菌のエサになって腸内環境を整える働きもあり、ダイエットはもちろん、糖尿病などの生活習慣病の予防にも最適な食材といえます」

その他にカルシウムもたっぷり含む高野豆腐は、ビタミンDが豊富な食材と合わせると吸収率がアップ。吉野さんのイチ押しは、味の相性もバツグンな「干し椎茸（しいたけ）」。

【フリーアナウンサー】有働由美子「酒麹」

同世代女優もこぞって賛同

自身の番組で美肌の秘訣（ひけつ）を問われ、「酒麹（こうじ）」と回答した有働由美子。

「日本酒を飲むと翌日の（肌の）ツヤがいい」と語り、これには横山めぐみら同世代の女優陣からも「私も！」と賛同の声があがっていた。美容感度の高い層の間で、発酵パワーによる“日本酒美容”が再注目されているようだ。

「酒麹にはビタミンB群やアミノ酸が豊富です。特に、麹菌の発酵過程で生まれる『コウジ酸』にはメラニンの生成を抑制する働きがあるため、美白効果が期待できます。

また、麹は9種類の必須アミノ酸をすべて含有しているため、健康的な肌や髪を保つ効果が期待できます。みそや塩麹など発酵食品同士を組み合わせることで、腸活などにもさらなる相乗効果が狙えます」

ただしアルコールなので、飲酒は適量を守ってほどほどに。

【女優】吉瀬美智子「温泉豆腐＆ゆで卵」

食べる順にもルールあり

50代に突入しても、スラリとした美ボディをキープし続ける吉瀬美智子。彼女が朝食の定番として雑誌で紹介しているのが、「温泉豆腐」と「ゆで卵」。

温泉豆腐とは、温泉水で豆腐を煮込む佐賀の郷土料理のこと。血糖値の急上昇を抑えるため、まずは卵や豆腐、サラダなどの、タンパク質と食物繊維から口にする「食べ順」を徹底。

「アルカリ性の温泉水で煮ることで、ふわふわした食感になる温泉豆腐は、現地に行くか取り寄せなければ食べられませんが、水に重曹を加えることで家庭でも再現可能。

豆腐もゆで卵もタンパク質が豊富ですが、一度にとるより、朝昼晩と3食に分けるのがベスト。特に夜間の睡眠中は体内の栄養が消費されるため、朝にしっかり補給することで、基礎代謝の向上や筋力の維持に効率よくつなげられ、活動的な一日を過ごせます」

【女優】水野真紀「ハチミツ漬けナッツ」

健康・美容の優秀食材

ここ数か月、自家製の「ハチミツ漬けナッツ」にハマっているとブログで綴（つづ）った水野真紀。作り方は至ってシンプルで、瓶に入れたミックスナッツに、生ハチミツ（非加熱ハチミツ）をしっとりするまで漬け込むだけという。

そのまま食べたり、クリームチーズと一緒にトーストにのせたり、スライスした羊羹（ようかん）を添えてクラッカーと合わせたりするなど、アレンジして食べるのがお気に入りとのこと。

「材料はシンプルですが、美容・健康を気にする人ならどちらも積極的にとりたい優秀食材」と吉野さんもその実力を高く評価。

「ナッツは、良質な脂質、食物繊維、ビタミン、ミネラルが豊富。中でもビタミンEは抗酸化作用が高く、美肌や老化防止への高い効果が期待できます。

一方のハチミツには、ブドウ糖などの糖質のほか、ビタミン、ミネラル、酵素などが含まれており、整腸作用や疲労回復、殺菌や保湿効果などが期待できるのが魅力。ヨーグルトやチーズにトッピングすれば、タンパク質も同時にとれるため、より栄養価が高まりますよ」

【女優】大地真央「ケールサラダ」

食べる美容液

2月に70歳の誕生日を迎えた大地真央。彼女がInstagramで披露したのは、彩り豊かな「ケールサラダ」。ケールをメインに、パクチーやオクラ、ミニトマト、さらにはぶどう、チーズ、目玉焼きなどを贅沢（ぜいたく）にトッピング。

「＃Maoシェフの気まぐれサラダ」とタグ付けして投稿したサラダはヘルシーで、まさに「食べる美容液」と呼びたくなる充実感。

「ケールはβ（ベータ）カロテンとビタミンCが豊富で抗酸化作用が強く、カルシウムもたっぷり。非常に栄養価が高い野菜です。脂質と合わせて食べるとβカロテンの吸収率がアップするので、オイルのドレッシングをかけるのがお手軽。

また、カルシウムの吸収を高めるので、ビタミンDとタンパク質を多く含むスモークサーモンやシラスを合わせると、より健康的な一皿になります」

栄養&食べ方アドバイスは……吉野愛さん●管理栄養士。大学卒業後、製薬メーカーで高齢者の低栄養対策などに携わる。その後、江上料理学院での講師勤務を経て独立。現在は、外食店のメニュー開発や各種講座の講師、フードスタイリストとして多方面で活動中。

取材・文／荒木睦美