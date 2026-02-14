新たな動画生成AI「Seedance 2.0」のリリースを受け、アメリカ映画業界団体モーション・ピクチャー・アソシエーション（MPA）の会長兼CEOチャールズ・リブキンが、同サービスによる大規模な著作権侵害を直ちに停止するよう求めている。

Seedance 2.0は、TikTok運営の中国バイトダンス社がリリースした新たな動画生成AI。SNSでは、わずか2行のプロンプトで生成されたというをはじめ、既存の著作物を使用した映像がユーザーによって多数生成され、物議を醸していた。

リブキンはバイトダンス社に対してを発表。「たった1日で、中国のAIサービス Seedance 2.0 は、米国著作権作品を大規模に無断使用した。侵害に対する実質的な防止策を講じないサービスを開始したことで、バイトダンスはクリエイター権利を保護し数百万の米国雇用を支える確立された著作権法を無視している。バイトダンスは直ちに侵害行為を停止すべきである」と強く求めた。

「我々は終わりだ」と、生成映像を見た映画脚本家のレット・リースはした。「あっという間に、一人の人間がコンピューターの前に座り、ハリウッド最新作と見分けがつかない映画を作るようになるだろう。確かに、その人物が未熟なら、ひどい出来になる。でも、もしその人物が並の才能のセンスがあれば、驚異的なものが出来る。そして、そんな人物はすぐに現れるだろう」。

生成AIと著作権をめぐる摩擦は、すでに各所で火種となっている。ウォルト・ディズニーとNBCユニバーサルは2025年6月、画像生成AIのMidjouneyが著作権侵害にあたるとして開発元を提訴。Seedance 2.0も同様の法侵害リスクに晒されている。バイトダンス社はサービスに制限を設けるのか、それとも法廷闘争へと発展するのか。

Source: