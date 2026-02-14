極太の柔らかい麺に濃厚な豚骨スープ、そして山のようなもやしとキャベツ。ヤサイマシマシニンニクカラメ。めくるめく、ラーメン二郎の世界--。

ラーメン二郎ほど高い知名度を誇りながら、それでいて食べる人を“選ぶ”ラーメン店などは他にないだろう。呪文とも呼ばれる注文方法から、ときに殺伐とした店内の空気。一見さんがたったひとりで気軽に足を踏み入れられるような気がしない、そんなエピソードにも事欠かない。

ところが、そんなラーメン二郎に毎日通い続けている男がいる。SNSやYouTubeで活動している直系二郎大好きマンさんだ。

直系二郎大好きマンさん、900日以上連続でラーメン二郎を食べ続け、1年になんと1200杯以上。1年は365日しかないから、単純計算で毎日3〜4杯は食べているということになる。1日最高は、なんと人跡未踏の14杯！



取材に応じた直系二郎大好きマンさん 撮影＝鼠入昌史

いったいぜんたい、どんな生活を送ればラーメン二郎を食べ続けられるのだろうか。直系二郎大好きマンさん（以下、大好きマン）とその奥様（大好き妻）に二郎生活術を教えてもらった。（全2回の1回目／続きを読む）

◆◆◆

ラーメン二郎であれば「いくらでも食べられる」

--900日以上ということは、2年半ほどは毎日ラーメン二郎を食べ続けているということになります。もちろん二郎が大好きなのはわかるのですが、好きというだけで続けられる次元ではないような……。

大好きマン 好きだからですよ（笑）。他のモノを食べたいなと思うこともありますけど、二郎を食べたらそんな思いも吹っ飛びます。

僕は燃費が悪いんです。だから、いくら食べても食べても食べられる。それは子どもの頃からですね。二郎だったらもっと食べられる。二郎特異体質じゃないかなと、自分で思っているんです。

--最高で1日に14杯。わんこそばじゃあるまいし、と思うのですが、いったいどうすればそんなに食べられるのでしょうか。

大好きマン 都内の二郎の地図がぜんぶ頭に入っていて、そこで移動時間を考えて計画を立てるんです。

最初に行くのは必ず三田本店。朝8時からやっているので、開店と同時に入ります。で、1杯食べたらすぐに並び直してもう1回。

次は三田本店から近い品川店に移動して。品川店は10時には開店するので、ここもすぐに並び直して2杯。これでもう11時までに4杯食べられるんです。

1日14杯食べた日のタイムテーブル

--なるほど……食べているのがラーメン二郎とは思えないお話ですが。

大好きマン 11時になると多くの店が開いてくるので、環七一之江店（江戸川区）に移動。混みはじめてくる時間帯なので、2杯同時に注文するのがポイントです。

そのあとは小岩店にタクシーで移動して、その次は千住大橋駅前店で。そうするともう15時台になって中休みに入る店が増えるので、その時間も営業している新宿小滝橋通り店。ここでも2杯同時です。これで17時くらいになるんですが、もう10杯食べているんです。

--お、そうすれば14杯も見えてきますね。あとはラストスパートでしょうか。

大好きマン このあとちょっと休憩を兼ねてお酒を飲みに行って、最後にシメの4杯です。時間に余裕があるので埼玉（大宮公園駅前店）に移動して、最後は京急川崎店ですね。ここでも1杯食べたらすぐに並び直して、14杯です。

--いやあ、びっくり人間じゃないですか（笑）。でもそれだけ食べてもぜんぜん平気なんですよね。

大好きマン いや、さすがにちょっと罪悪感はありますよ。食べ過ぎたなあって（笑）。ただすぐに消化されるんで。そうするとまたすぐに食べたくなります。

2杯同時に食べると「僕だってバレちゃう」

--2杯同時に食べるというのも、普通に話していますが相当な……。

大好きマン 並び直していたら時間がもったいないじゃないですか（笑）。だからやってみたら、最初から意外と普通にできたんです。もちろんお店や混雑状況によっては迷惑になるのでやらないですけど。

--他にやっている人はいるんでしょうか。

大好きマン なかなかいないですよね。だから、2杯同時をやっていると僕だってバレちゃうんですよ。顔出ししないで活動しているんですけど、2杯同時は特定する最大の要素なので。

並んでいるときに後ろの人が僕の話をしているって結構あるあるで。そんな状況で2杯同時なんてしたら、もうバレようとしてるみたいなものですよね。

あとは他に2杯同時をしている人が僕と間違えられる（笑）。この間、友人が「二郎大好きマンさんですか？」って声をかけられたと言っていました。

「食べない日があることが嫌なんです」

--つまり2杯同時をしてもへっちゃらな胃袋……というか体質だから1日14杯も、900日連続も可能というわけですね。誰でもマネできる世界ではない、と。しかし、どうして毎日二郎生活をすることにしたのでしょうか。休肝日ならぬ、休二郎日とかあったほうが体には良いような。

大好きマン 最初は毎日二郎をしているつもりはなかったんですけどね。でも気がついたら500日を超えていて……。じゃあもうこのまま続けようと。もうそうなると食べてない日は作りたくない。意地も出てきますよね。まあとにかく二郎が好きなんで、食べない日があることが嫌なんです（笑）。

「1日1杯で済んでいる人の方がすごいですよ」

--毎日二郎生活でも、1日1杯にしておく、というような発想はないんでしょうか……。

大好きマン 逆にね、直系二郎（本店から暖簾分けされたお店）の店舗が東京都内だけでもこれだけあるのに1日1杯で済んでいる人って、どうやって行く店を決めているんだろうって思うんですよね。

もともと会社員をしていたときは、昼休みしか二郎に行けなくって。普通だったら1店だけ。でもそれでは満足できないので、2店、3店と行くようになったんです。そうすれば、限られた時間でもたくさん食べられますから。だから僕は、1杯だけで済んでいる人の方がかえってすごいなあ、と思いますよ。

とはいえ二郎は二郎なのでは？

--確かに……と思ったのですが、いくら店が違っても二郎は二郎ですよね。

大好きマン いやいや、二郎も店によって味がぜんぜん違うんです。それどころか、同じ店でも日によって、時間帯によって味が変わったりする。

言い方はアレですけど（笑）、上振れも下振れもあるから楽しいんです。同じ日に時間をおいて並び直すだけでも味が違いますからね。そこが二郎の面白いところなんです。

二郎の店舗は全国各地にありますが、1周どころかもう33周はしていますね。目黒店とか、いまはなき桜台駅前店（昨年3月に閉店）とかはもう数百回は行っています。

--それだけ通っていても味の違いがあるから、毎日何杯も食べ続けても飽きが来ない。二郎に行き慣れていない人からすれば、“味のめちゃくちゃ濃いラーメン”というイメージかもしれませんが、実際にはもっと奥の深い世界なんですね。

大好きマン そうなんです。だから、同じ店でも何回も、また店を変えても何回も二郎を食べに行って欲しいですね。そうすれば、最初はあれ？と思っても、きっと二郎の魅力に取り付かれるんじゃないかと思います。僕みたいになると大変かもしれませんが（笑）。

妻との札幌旅行でも「二郎ファースト」

--しかし、それほど毎日二郎ばかり食べていたら、奥様は大変じゃないでしょうか。

大好きマン それがウチの奥さんも結構食べるんです。妻は二郎だけじゃなくてインスパイア系（直系二郎に似せたラーメンを出すお店）も、そして他のラーメンも何でもですが、量はとにかく食べる。最近では一緒に回ることも多いですね。

大好き妻 私は生まれが福岡なので、豚骨ラーメン以外はラーメンじゃないと思っていたんです（笑）。でもいまはもちろん二郎も好きですし、インスパイア系だったらラーメン豚山のスタンプも貯めています。

大好きマン 札幌の二郎に行ったときは、僕はもう1日中並び直して食べ続けるんです。でも、奥さんは観光もしたいじゃないですか。だから時には別行動をするんです。

大好き妻 でも味噌ラーメンは一緒に行きました。2杯注文して、私が2杯食べるんです。それで夫は餃子とビールとか食べて飲んで。終わったら、また二人で二郎に行って。旅行に行ってもだいたいそういう生活ですね。

「でも食べられて2キロくらいですからね」

--奥様が“食べる人”で本当に良かったですね。大好きマンさんみたいな特殊な食生活をしている方ですと、なかなか……。

大好きマン 本当ですよね（笑）。僕も付き合ってから初めてこんな食べる人だって知りましたから。これだけ食べられるというのはもう才能ですよね。鍛えてできることじゃない。もともとの消化能力とかがありますし。

大好き妻 でも食べられて2kgくらいですからね。最近じゃ大食いの女の子でも8kgとか平気で食べますから、2kg食べてもすごくないんです。

大好きマン 大食いはまた別ですよね。大食いの動画を見てると、これは体調悪くなるよなあ、って思いますよ。大量の生クリームとか摂取して、こんなに食べたら死んじゃうよ、って。

「医者からも健康と言われますよ」

--端から見れば、二郎ばかり食べていても死んじゃいそうな……。

大好きマン 確かに（笑）。自分のこと、ぜんぜん客観視できていないですね。でも、健康診断の数値は良いんです。ちょっと善玉コレステロールの値が小さいくらいで。納豆とかヨーグルト、食べてますしね。

--ラーメン二郎健康法。

大好きマン 絶対早く死ぬ人だと思われていますけど、意外と長生きしたいんです。だから3カ月ごとに血液検査にも行って。医者からも、健康ですねって言われてますよ。まあ、毎日ラーメン二郎食べていますとは話していないんですけど。もしそれを話したら、なんて言われるんでしょうね。

--二郎を食べ続ける中でも、ちょっと体調の悪い日とかあると思うんです。それこそインフルエンザとかコロナにかかったり。そういうときはどうしているんですか？

大好きマン 半日で治して残り半日で食べます（笑）。まあインフルにもかかっていないし、900日連続の間はずっと風邪もひいてない。暑い日も寒い日も、雨の日も雪の日も、外で並んでいるから鍛えられたんじゃないかなって。

二郎ライフで一番キツかったこと

--コロナ禍で緊急事態宣言が出ているときには営業していない店も多かったはずです。そのときは……。

大好きマン 片っ端から調べて、営業しているところに行くんです。あのときは本当にキツかった。いちばんキツかったですね、これまでの人生で。それでもなんとかやっている店があったので、そこで食いつないでいました。

そもそも営業している店がなかったらどうしようもないので、毎日二郎の記録はそのまま。1店舗でもやっていたらなんとかして行きます。あと、緊急時には鍋二郎（一部店舗で提供しているテイクアウトサービス）はセーフ、ということにもしています（笑）。

大好き妻 毎日二郎のおかげで旅行に行けないんですよ。二郎があるところなら行けるけど、沖縄とかはないですから。長野に1泊で行ったときは、朝、三田本店で食べて、帰って歌舞伎町で食べて。海外旅行なんて夢のまた夢ですね。

大好きマン そのときには冷凍した鍋二郎を食べればセーフです（笑）。

撮影＝鼠入昌史

