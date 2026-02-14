簡単なのにお店風！バレンタインに作りたい『リッチな煮込みハンバーグ』【保存版】

おうちバレンタインに、ちょっと特別なディナーを。

赤ワインをきかせた煮込みハンバーグなら、手作り感もごちそう感もばっちり。手間をかけたように見えて、実は簡単に作れるのがうれしいところです。ふっくらジューシーな仕上がりで、食卓がぐっと華やぎます。

『煮込みハンバーグ』のレシピ

材料（2人分）

合いびき肉……300g

玉ねぎ（大）……1/2個（約120g）

〈A〉

卵……1個

生パン粉……1/2カップ

牛乳……1/4カップ

塩……小さじ1/3

こしょう……少々

マッシュルーム……3〜4個

〈B〉

ドミグラスソース缶詰（290g入り）……1/2缶

トマトケチャップ……大さじ1

ウスターソース……大さじ1

赤ワイン……2/3カップ

クレソン……適宜

バター……小さじ2

サラダ油……小さじ1

作り方

（1）玉ねぎは1/2量は粗いみじん切りに、残りは縦に薄切りにする。マッシュルームはあれば石づきを切り、縦に薄切りにする。ボールにひき肉と〈A〉、玉ねぎの粗いみじん切りを入れ、粘りが出るまで混ぜ合わせる。4等分にし、直径7cmくらいの円形に整える。

（2）フライパンにサラダ油を中火で熱し、ハンバーグを並べる。両面を2〜3分ずつ焼いて取り出す。フライパンに残った脂を少し拭き、玉ねぎの薄切りとマッシュルームを入れ、しんなりとするまで炒める。〈B〉を加えて1/2量強になるまで中火で煮つめる。

（3）ソースにとろみがついたら、ハンバーグを肉汁ごと戻し入れる。弱火にしてときどきソースをハンバーグにかけ、6〜8分煮込む。バターを加えて溶かす。器に盛り、クレソンを添える。

難しいことはせず、簡単にこの仕上がり。お店みたいな煮込みハンバーグで、特別な日のディナーを楽しんでください♪

（『オレンジページCooking』2020年冬号より）