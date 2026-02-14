この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

今さら聞けない韓国「尹大統領罷免」の真相、なぜ突然“戒厳令”が出されたのか？

YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が、「尹大統領の当選から罷免まで🤔」と題した動画を公開。韓国の尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領が罷免されるに至った一連の出来事について、東京大学博士課程に在籍するパクくん氏が時系列に沿って解説した。



動画の冒頭でパクくん氏は、尹氏がもともと政治家ではなく検事であった経歴を紹介する。検事として「正義感がある、嘘に厳しい、クリーンなイメージ」で支持を集め、2022年の大統領選挙にわずか0.7%という僅差で当選した。しかし就任後、政策への評価が割れ、2024年の国会議員選挙で与党が大敗北したことで、政治の主導権を失う、いわゆる「レームダック状態」に陥ったとパクくん氏は説明する。



こうした状況下で、2024年12月3日、尹氏は「国会が機能しない」として、韓国では1980年代以降発動されていなかった「戒厳令」を突如として発令した。戒厳令とは、戦争や暴動といった非常事態に際し、軍が治安維持を担う特別措置のことである。この突然の発表に国民は衝撃を受けたが、戒厳令は数時間後に国会の手続きによって解除された。



この一連の行動が憲法違反にあたるとして、国会では尹氏を罷免するための「弾劾」手続きが開始される。パクくん氏は、弾劾の最大の争点が「戒厳令を発動するほどの非常事態だったのか」という点であったと指摘する。そして、最終的に憲法裁判所は「戒厳令の発動は憲法に違反していた」と判断し、裁判官9人の「全員一致」で尹氏の罷免を決定した。



この出来事は、韓国社会に法や制度、そして民主主義のあり方を改めて問いかけるきっかけとなった。