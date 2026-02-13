この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ネコ山 ポイ活と投資」を運営するネコ山氏が、「全員突撃ｨ- 口座開設43500円 DanDanBankとみずほ銀行」と題した動画を公開。DanDanBANKとみずほ銀行の新規口座開設キャンペーンを組み合わせることで、合計43,500円相当の特典を得られる方法を解説した。



最初にネコ山氏が紹介したのは、山陰合同銀行のインターネット支店である「DanDanBANK」の「まるごとイイじゃん！キャンペーン」だ。これは、条件を達成することで最大24,000円相当がもらえるというもの。ネコ山氏によると、地方銀行のネット支店のため全国どこからでも開設可能で、「条件が緩いので誰でも24,000円いける」と攻略のしやすさを強調した。

具体的な攻略手順として、(1)アプリからのエントリー、(2)指定日時点での10万円以上の口座残高（2,000円）、(3)3万円以上の給与受け取り（1,000円）、(4)JCBデビットカードの10万円利用（1万円相当）、(5)JCBクレジットカードの作成（1,000円相当）、(6)同カードの10万円利用（1万円相当）を挙げた。



次に紹介したのは「みずほ銀行」の新規口座開設キャンペーンだ。こちらは複数の条件を組み合わせることで、合計19,500円相当の獲得が狙えるという。主な条件は、(1)新規口座開設と7月1日時点での10万円以上の残高（1万円）、(2)7月に10万円以上の給与受け取り（7,500円）、(3)JCBデビットカードの1万円利用（1,000円）、(4)紹介プログラムの利用（1,000円）だ。



両キャンペーンに共通する攻略の鍵として、ネコ山氏は給与振込の条件をクリアする「キュウヨ技」を挙げた。これは、実際の給与振込でなくても、他の銀行口座から振込人名義を「キュウヨ」と手動で変更して振り込むことで、条件を達成できる裏ワザだと説明した。



さらに、みずほ銀行では最大45,000円がもらえる「ダブル積立投信ハッピープラン」も実施中であり、今から口座を開設すれば8月末の判定日に間に合う可能性もあると補足した。2つの銀行口座を開設するだけでまとまった金額の特典が得られる。動画を参考に、キャンペーンに挑戦してみてはいかがだろうか。