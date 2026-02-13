5,000円ちょっとで、5枚刃の深剃りが体験できます
家でも旅行でも。
電動シェーバー、3枚刃より5枚刃のほうが深剃りができて気持ちいいものです。しかし、5枚刃の電動シェーバーってお高いんですよね。
でも大丈夫。ロゼンスターのモバイルシェーバーならね。
ロゼンスター モバイルシェーバー 5枚刃 髭剃り USB充電交流式 Type-C 防水 水洗い可 コンパクト 電源ロック機能搭載 軽量 旅行 出張 ネイビー ASRM506
5,397円
Amazonで見るPR
お手頃でコンパクト、しかもパワフル
このシェーバー、5枚刃ながら5,397円と、非常にお手頃価格なんです。バッテリーはUSB-C充電仕様となっています。
本体は手のひらサイズ。モバイルシェーバーと銘打たれているように、持ち歩きにも適しています。ですが、モバイル用とは思えないほどパワフル。3枚刃とは明らかに違う深剃り感が味わえます。
もちろん、水洗いもOK。小さくてお手頃価格で5枚刃。予想よりもよく剃れるので、毎日のヒゲ剃りがちょっと楽しくなりますよ。
ひとつ難点を上げるとすれば、付属する刃先のカバーがゆるゆるなこと。あまり役に立たないので、持ち歩くときは別途小さな袋を用意するといいかもしれませんね。
Source: Amazon