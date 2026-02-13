Image: Amazon

家でも旅行でも。

電動シェーバー、3枚刃より5枚刃のほうが深剃りができて気持ちいいものです。しかし、5枚刃の電動シェーバーってお高いんですよね。

でも大丈夫。ロゼンスターのモバイルシェーバーならね。

お手頃でコンパクト、しかもパワフル

このシェーバー、5枚刃ながら5,397円と、非常にお手頃価格なんです。バッテリーはUSB-C充電仕様となっています。

本体は手のひらサイズ。モバイルシェーバーと銘打たれているように、持ち歩きにも適しています。ですが、モバイル用とは思えないほどパワフル。3枚刃とは明らかに違う深剃り感が味わえます。

もちろん、水洗いもOK。小さくてお手頃価格で5枚刃。予想よりもよく剃れるので、毎日のヒゲ剃りがちょっと楽しくなりますよ。

ひとつ難点を上げるとすれば、付属する刃先のカバーがゆるゆるなこと。あまり役に立たないので、持ち歩くときは別途小さな袋を用意するといいかもしれませんね。

