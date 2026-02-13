チャーター機で宮崎入りしたダルビッシュ

スターのオーラが漂っていた。野球日本代表「侍ジャパン」のアドバイザーに就任したダルビッシュ有投手が13日、WBC直前合宿が行われる宮崎に到着した。チャーター機から降り宮崎の地に足を踏み入れる姿に、SNSでは早速反応が続出。「ダルさんマジで来てくれたんだ ありがたいねえ」「あ、もうダル来てんだ」と、到着を喜ぶ声が相次いだ。

黒のキャップにサングラス、赤白のスニーカーにブラウン系でまとめたコーディネートで颯爽と姿を現した右腕。14日から始まる宮崎合宿の全日程に帯同することを明らかにしており、試合前から代表を支える重要な役割を担う。

今回のWBCではピッチクロックやピッチコムなど、NPB未導入のMLB公式ルールが採用されている。そのため、米国でも百戦錬磨の右腕は、侍ジャパンにとってまさに貴重な存在。日米通算208勝の実績をもとに、“動かぬ戦力”としてチームに大きな安心感をもたらす。

ファンの期待は一気に最高潮だ。「うはーー！ ダル様来日っすか。いよいよやね」「チャーター機！ すご！」「シルエットから男前やわ……」「ダルさん来たー」「ダルビッシュさんが来ましたか！ 侍ジャパンの投手陣が豪華すぎる……楽しみすぎます」「スケールがデカすぎて最高です！ まさに侍ジャパンの精神的支柱」。プレーしなくても、そこにいるだけで空気が変わる――そんな“別格の存在感”が、再び侍ジャパンを世界一へと導く。（Full-Count編集部）