イリュージョニストのプリンセス天功（年齢非公表）が、キュートな最新姿を見せた。お笑い芸人のチャンス大城が４日までに自身のインスタグラムを更新し、同日に都内で行われた「やついフェス２０２６」（２０、２１日開催、東京・渋谷区のＳｐｏｔｉｆｙＯ―ＥＡＳＴなど）の記者会見のオフショットを披露。お笑いや音楽、アイドルなどジャンルを超えた総勢２５０組が出演し、計１０会場でパフォーマンスするイベントで、こ