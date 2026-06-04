昨年の発生件数は２万2000件を突破誰にも看取られず、自室でひっそりと亡くなる孤独死。なかでも発見まで８日以上経過していたケースを「孤立死」といい、日本の高齢化に伴い、その数が増加の一途をたどっている。内閣府’’26年４月14日に公表した「令和７年孤立死者数の推計」によれば、’25年の孤立死件数は昨年より366人増えて２万2222人で、８割が男性だった。東京・浅草の住宅街にある古ぼけたアパート――１階にあるその部