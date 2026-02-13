ローソン、『お文具といっしょ』オリジナルのマスコットチャーム&アクキーが登場!3月には新グッズも
ローソンは、2月17日から、全国のローソン店舗(一部店舗でのお取り扱い、ナチュラルローソン・ローソンストア100は除く)で、『お文具といっしょ』のオリジナルグッズとして、描き下ろしイラストを使用したマスコットチャームやアクリルキーホルダーを販売する。また、3月からは新たなグッズも販売する。こちらの詳細は後日解禁予定。
○マスコットチャーム(全4種・各1,980円)
コミック棚にて「マスコットチャーム」(全4種・各1,980円)を販売する。ラインナップは「お文具さん(ぴくにっく)」「プリンさん(ぴくにっく)」、再販商品の「お文具さん(もーにんぐ)」「プリンさん(もーにんぐ)」の4種類。
○アクリルキーホルダー(全6種ランダム・770円)
コミック棚にて「アクリルキーホルダー」(全6種ランダム・770円)を販売する。店頭では全6種のランダム形式での販売、絵柄は選べない。
(C) お文具 ／ 講談社
(C)Lawson, Inc.
