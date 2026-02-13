中森明菜が、ライブツアー『AKINA NAKAMORI LIVE TOUR 2026』を2026年7月に開催する。

来年のデビュー45周年記念イヤーを控えた本ツアーでは、中森の誕生月となる7月に、東京、大阪、名古屋の3都市を巡り全5公演を開催予定。誕生日の7月13日には東京国際フォーラム ホールA公演が行われる。

ホールでの中森の歌唱は、2006年の『AKINA NAKAMORI LIVE TOUR 2006 ～The Last Destination～』（全7都市8公演）以来、約20年ぶりとなる。現在、ステージやセットリストを中森本人も入って入念にプランニング中。今回もオリジナルアレンジで全20曲以上の楽曲を披露する予定とのことだ。

チケットは、2月14日17時からファンクラブでのチケット抽選受付を皮切りにスタート。その後の一般発売は、4月4日17時ローソン／プレリクエスト先行抽選予約受付が開始される。

また、本日2月13日13時からのニッポン放送『中川家 ザ・ラジオショー』にて、中森本人からの肉声メッセージがオンエア。ライブツアーへ向けての心境やセットリストの一部が発表される予定だ。

＜中森明菜 コメント＞

久しぶりにみなさんに会いに行きます。喜んでもらえるセットリストをいま頑張って考えています。今日の中川家さんのラジオでいくつか発表しますね、ぜひお聴きください。

（文＝リアルサウンド編集部）