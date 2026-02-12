『地獄先生ぬ〜べ〜』第二十話『浜辺の雪女』あらすじ＆場面カット
1月7日（水）よりテレビ朝日系全国ネット ”IMAnimation” 枠にて放送中の『地獄先生ぬ〜べ〜』第2クール、第二十話のあらすじと場面カットが公開。また、作中に登場する不浄霊ミサキ役は、田澤茉純が演じる。
原作・真倉翔／漫画・岡野剛、両先生により、1993年から1999年にわたって『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）にて連載され、シリーズ累計発行部数3100万部を誇る伝説の超人気オカルトコミック『地獄先生ぬ〜べ〜』。鬼の手を持つ霊能力教師 ”ぬ〜べ〜” こと鵺野鳴介（ぬえの・めいすけ）が、妖怪や悪霊の脅威から命がけで生徒を守る姿を描いた本作は、2025年7月に新アニメ化を果たし第1クールを放送。2026年1月より第2クールが放送開始となる。
このたび、2月18日（水）放送の第二十話『浜辺の雪女』のあらすじと場面カットが公開。
＜第二十話『浜辺の雪女』あらすじ＞
生徒たちを連れて海に遊びに来たぬ〜べ〜。そこに現れたゆきめは、暑さに弱い雪女であるにもかかわらず、灼熱のビーチでぬ〜べ〜に猛アピールしフラフラに。一方郷子は、かつてぬ〜べ〜を雪山にさらおうとした彼女にまだ強い警戒心が。距離を詰めてくるゆきめを冷たく突き放す郷子だったが、海水浴中に危険な影に襲われ…！？
＞＞＞第二十話の場面カットをすべてチェック！（写真7点）
（C）真倉翔・岡野剛／集英社・童守小学校卒業生一同
原作・真倉翔／漫画・岡野剛、両先生により、1993年から1999年にわたって『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）にて連載され、シリーズ累計発行部数3100万部を誇る伝説の超人気オカルトコミック『地獄先生ぬ〜べ〜』。鬼の手を持つ霊能力教師 ”ぬ〜べ〜” こと鵺野鳴介（ぬえの・めいすけ）が、妖怪や悪霊の脅威から命がけで生徒を守る姿を描いた本作は、2025年7月に新アニメ化を果たし第1クールを放送。2026年1月より第2クールが放送開始となる。
＜第二十話『浜辺の雪女』あらすじ＞
生徒たちを連れて海に遊びに来たぬ〜べ〜。そこに現れたゆきめは、暑さに弱い雪女であるにもかかわらず、灼熱のビーチでぬ〜べ〜に猛アピールしフラフラに。一方郷子は、かつてぬ〜べ〜を雪山にさらおうとした彼女にまだ強い警戒心が。距離を詰めてくるゆきめを冷たく突き放す郷子だったが、海水浴中に危険な影に襲われ…！？
＞＞＞第二十話の場面カットをすべてチェック！（写真7点）
（C）真倉翔・岡野剛／集英社・童守小学校卒業生一同