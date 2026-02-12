エディオンは、店舗運営の業務効率化、取引先の物流負荷軽減と環境負荷低減を目的として、MICが提供する販促物共同配送プラットフォーム「Co.HUB」と店舗販促物オーダーシステム「Promo Store（プロモストア）」を、2026年4月から導入する。



●バラバラに届く荷物を集約し、店舗業務を効率化



「Co. HUB」は、「2025年度グッドデザイン・ベスト100」を受賞した販促物共同配送プラットフォーム。各メーカー企業の販促物を集約・共同配送することで配送効率の向上、環境負荷軽減への貢献が期待できる。これまで主にドラッグストア業界を中心に導入が進んできた。今回のエディオンでの導入は、家電量販店業界において初の導入事例となる。



エディオンは、MIC の共同配送スキームと発注システムを採用することで、取引先との共創で物流体制を構築し、サプライチェーン全体を最適化を図る。なお、従来の配送ルートを直ちに廃止するわけではなく、取引先の状況や緊急度に応じ、既存システムとの併用や柔軟な対応体制も維持していく。