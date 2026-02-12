《このたび、日本テレビの福田博之社長と面会する機会をいただき、私の行いによりご迷惑をおかけしたことに対して直接にお詫びをさせていただきました》

こうコメントしたのは国分太一（51）。2月12日、代理人の菰田優弁護士を通じて報道各社にファックスが届き、冒頭のように明らかにした。

「国分さんは昨年6月、コンプライアンス違反を理由に日本テレビの『ザ！鉄腕！DASH!!』を降板。コンプライアンス違反と認定された行為についての“答え合わせ”を求めましたが日テレは応じず、同社の福田社長は『謝罪をしたいという気持ちは受け取りますが、関係者の気持ちを尊重していただけないこの状況では、すぐにお会いすることは難しい』とまでコメントしていました」（スポーツ紙記者）

本誌は1月下旬、国分の代理人である菰田弁護士に日テレとの協議の進捗について取材していた。すると菰田弁護士は「いろいろ検討しているところです」と話し、今後の対応については明言しなかった。

しかし2月12日になり、国分と福田社長の面会が実現したと明らかになった。再度、菰田弁護士に話を聞いた。

「面会に至るまでの調整は私がやりましたが、実際の面会の場には私は同席していません。国分さんと福田社長の完全な1対1です」

国分は報道各社宛のファックスで《関係者の方には私からお詫びの手紙をお渡しいただくことも叶いました》と綴っている。

「これでこちらにできることはすべてやれたかと思います。ひとまず一区切りということで、国分さんご本人も非常にほっとしたような感じでした」（菰田弁護士）

騒動以降、芸能活動を休止している国分。今後の生活や活動について菰田弁護士は「まだ何も決まっていません」と話したが、再起の道を模索していくこととなりそうだ。