ドル円152.80円台 円高・ドル安 市場の米利下げ期待は根強い

ドル円152.80円台 円高・ドル安 市場の米利下げ期待は根強い



三村財務官の牽制発言を受けた円買いとドル売りでドル円は152.85円付近まで下げている。



ここ数日は円高が急速に進んでいるものの、三村財務官は「市場を高い緊張感を持って注視している、警戒をまったく緩めていない」と市場を牽制した。

オフショア人民元が対ドルで上昇、1ドル＝6.89元台に突入（ドル安・元高）した。元高・ドル安の流れが他の通貨にも波及している。



きのう発表された米国の1月雇用統計は驚くほど強い結果だった。ただ、25年3月までの年次改定は雇用者数の伸びが大幅に下方修正されたため、早期利下げ期待が完全に消滅するまでには至っていない。年次改定により雇用者数は月平均4.9万人増から1.5万人増に下方修正された。



12月の小売売上高が予想外に前月比横ばいとなったこともあり、あすの消費者物価指数も伸びが鈍化すれば米早期利下げ期待が再び高まるかもしれない。

