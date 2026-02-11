この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

眠りが浅いのは“神経の巻き込み”が原因だった？元プロ野球選手・今江敏晃も悩む身体の不調の正体

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「つのだ式関節整体 角田紀臣(つのだ のりおみ)」が、「【ケアしても改善しない不調】原因は神経の巻き込み!?睡眠の質にまで影響する身体の繋がり【今江敏晃さん】」と題した動画を公開。関節ケアの第一人者である角田紀臣氏が、元プロ野球選手の今江敏晃氏をゲストに迎え、睡眠の質にも影響を与える身体の不調の原因と、その改善法を解説した。



動画で角田氏は、今江氏が抱える「眠りが浅い」という悩みの原因を探る。今江氏が寝る際に無意識に避けているという右半身を調べた角田氏は、背中に「しこり」のようなものがあることを指摘。これは筋肉の「癒着」であり、その奥で神経が巻き込まれている状態だという。



角田氏はこの状態について、「寝返りの際に神経が刺激されることで覚醒してしまい、睡眠が浅くなる」と説明。これを解消することで、無意識に寝返りを打っても起きなくて済むようになると語る。さらに氏は、この種の硬さを、野球界のレジェンド・山本昌氏が命名した「筋硬結（キン・コウケツ）」という言葉で紹介。一般的な「肩こり」は筋肉の表面的な張りであるのに対し、「筋硬結」は筋肉の繊維の奥深くで滑走性が失われた状態であり、表面を揉むだけでは改善しないと解説した。



動画では実際に、角田氏が今江氏の背中や首、腰、太ももなどにできた癒着を剥がしていく様子が収められている。施術を受けた今江氏は、長年悩まされていた硬さが瞬時に解消されたことに驚きの声を上げた。



多くの人が抱える慢性的な凝りや不調は、単なる「凝り」ではなく、神経を巻き込んだ「癒着」や「筋硬結」が原因かもしれない。今回の動画は、身体の不調に対して新たな視点を提供する内容となっている。