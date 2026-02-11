6年前、兵庫県の赤穂市民病院で手術中に患者の神経を誤って切断し、重い障害を負わせたとして業務上過失傷害に問われた医師・松井宏樹被告（47）の刑事裁判初公判が神戸地裁姫路支部で2月9日に開かれた。

【写真】止血もせずにドリルで削り続けたという恐ろしい事案…赤穂市民病院の医療事故に関する漫画を巡る訴訟、漫画の作者の代理人弁護士

法廷では証拠として、手術の様子を記録した映像が取り調べられ、松井被告が手術時にドリルで神経を巻き込む様子も大型モニターに映し出された。この動画を確認した脳外科医は調書に「信じられない手術視野」とコメントしていた。

在宅起訴されていた松井被告はこの日、スーツで法廷に現われ、ふたりの弁護人の間に座った。パソコンを取り出し、ディスプレイを見ている。開廷後、証言台の前に移動すると、検察官が起訴状を読み上げた。

起訴状によれば松井被告は、赤穂市民病院の脳神経外科医だった2020年1月、当時74歳の女性患者の執刀医として、腰椎の一部を切削する手術をしたが、このときに止血を十分行なわず、目視が困難な状態でドリルを作動させ、神経を覆う硬膜をドリルに接触させ損傷し、さらにドリルで神経を巻き込んで切断。患者に膀胱直腸障害を伴う全治不明の神経損傷障害を負わせたとされる。

この医療過誤については、インターネット上に突如アップされた漫画『脳外科医 竹田くん』に詳しい。作者は患者の親族である。

罪状認否で松井被告は「基本的に認めます」と、公訴事実をおおむね認めた。双方の冒頭陳述や証拠によると、松井医師は2019年から同病院に勤務。同年12月に女性患者の主治医となる。患者は腰の骨が変形することで神経を圧迫する脊柱管狭窄症を患っており、腰の骨の一部をドリルで削る手術を行なうこととなった。

手術の執刀医は松井被告で、助手は脳神経外科長のA医師が務めることとなったが、A医師は「神経近くの骨を切削する模範を示すため」（検察側冒頭陳述より）に一部の模範手技を提案し、被告はこれに応じた。A医師による切削では、スチールドリルのほか、神経に近くなるとダイヤモンドドリルという細かな作業に適したドリルを用い、都度レーザーメスで止血を行なうことで問題なく完遂した。

検察側の冒頭陳述によると、その後交代した被告は、ドリルを使い分けながら切削するなか、ドリルの先が神経近くに及んでもスチールドリルを用いていた。A医師は、目視での把握のために止血を行うよう促すが、被告は止血を行なわずに切削を続けたことから、ドリルが硬膜に接触し事故に至ったという。

弁護側は被告の「オーバーワーク」を主張

対する弁護側は「1か月間、休みなく働き、経験したことのない手術をすることになった。後半に執刀することになったが、当日になっても消えることのない不安を抱えたままだった」と、被告が当時、オーバーワークであったこと、そして経験のない手術に不安を抱えながら臨んでいたと主張した。そして「松井さん1人に責任や原因があるとするのが正しい刑罰なのか」「指導医が適切な指導をしていれば事故は防げた」と、A医師の責任について言及した。

法廷では、証拠として提出された手術時の映像が大型モニターに映し出された。前半のA医師による執刀時は、ドリルで切削する際も、適宜、生理食塩水をかけ、吸入を行ない、また時折レーザーメスを使いながら、ドリル先端の視野が確保できている様子が確認できた。ところが被告に交代すると、止血が十分に行なわれないなか、ドリルで切削を続け、先端部分の目視が困難な状況になる。最終的にはドリルが硬膜を突き破り、神経を巻き込む様子が捉えられていた。

この映像を確認した、同業である脳外科医の調書には「私としては信じられない手術視野」「出血ありきの手術。視野が全く確保できていない。事故が発生して当然と言わざるを得ない。医療過誤である」と厳しい言葉が並ぶ。「確実に止血を行ない、視野を確保していれば神経切断はなかった」とも証言していた。被害に遭った患者は調書で次のように明かしている。

「慢性的な腰痛で診察を受けると『早くしないと人工透析になる』と言われた。『退院するとスタスタ歩けるようになる』とも言われ、手術を受けることになった。ところが手術後、鈍い痛みに襲われ、1日2回ぐらい強烈な痛みがある。死にものぐるいでリハビリに励んだが、一向に良くならず、松井医師から『一生車椅子です』と言われ絶望した。

元々身の回りのことは自分でやらないと気が済まない性分だったが、今は少しの移動もできない。悔しくてたまらない。松井医師にはとても腹が立っている。会って、どういう気持ちで私の手術をしたのか聞いてみたい。術後の私を診てくれなかった態度にも心を傷つけられた」

「ドリルで神経を巻き込む1分、1秒前に交代しておけばよかった」

この日の公判では、手術の日に第一助手を務めた科長のA医師が証人として証言。「ドリルの先端が見えていないと把握できない。接触したり硬膜が敗れたりといったことが起こりやすく不安だった。被告には『とりあえず血止めようか』と提案した」という。しかしその後も視野を確保できない状態での切削が続いたが、被告による手術を止めることはできなかったと語った。

「次の自信につながるし、できるだけ完遂してほしい。葛藤があって、悩んでいるときでした」

A医師は「止血は難易度の高いものではない。やるのかやらないのかに尽きる」とも証言したが、被告の弁護人は「止血のための出血点をピンポイントで特定することは経験浅い外科医には難しいのではないか？」と、被告が経験不足であること、そのうえでA医師の指示が不十分であったのではないかという質問を繰り返していた。

裁判長から「先生自身、こうしておけばよかったということはありますか」と問われ、A医師は最後に言った。

「ドリルで神経を巻き込む1分、1秒前に交代しておけばよかった……でも葛藤あって……言ったときの（被告の）反応を思うと……でも、それが一番悪かったと言われたら、返す言葉もない」

まるでA医師が被告人であるかのような重苦しい雰囲気で尋問は終わった。次回2月12日には、被告人質問が行われる予定だ。

◆取材・文／高橋ユキ（ノンフィクションライター）