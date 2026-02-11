こんなやつがどうしても欲しかった！！街にも旅にもフィット、整理上手で使い勝手抜群な【アディダス】のオールラウンドバックパックがAmazonでチェックできる‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
動くほど快適さが際立つ。アディダスが届けるスマートなアイテム！【アディダス】のリュックがAmazonに登場!
アディダスのリュックは、街での通勤・通学から週末の小旅行まで、幅広いシーンで活躍するアディダスの多機能バックパック。30リットルの扱いやすい容量に加え、複数のコンパートメントを備え、荷物を整理しながらスマートに持ち運べる設計となっている。外側にはシューズポケットを搭載し、スポーツ後の靴や汚れ物を分けて収納できるため、日常使いだけでなくアクティブなシーンにも対応する。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
背負い心地を高めるために、「Loadspringショルダーストラップ」とエアメッシュのバックパネルを採用。歩行時の揺れや肩への負担を軽減し、背中の蒸れを抑えながら快適に持ち運べる。長時間の移動でも疲れにくく、毎日の相棒として頼れる仕様となっている。
素材にはリサイクル素材を50パーセント以上使用し、環境負荷を抑えたサステナブルな設計を採用。製造過程で生まれた素材を再利用することで、ゴミの削減や資源への依存を減らし、アディダス製品のフットプリント低減にも貢献している。
スポーツブランドらしい機能性と、都会的で洗練されたデザインを兼ね備えたアイテム。日常からアクティブシーンまで、軽快に動きたいユーザーに最適なバックパック。
