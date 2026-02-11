『Suicaのペンギン』や『ムーミン』が登場するポップアップショップが新宿で開催！
ベルメゾンは、通常はカタログやオンラインでのみ取り扱っている人気キャラクターの商品を実際に手に取れるポップアップショップ『chara style（キャラスタイル） by Belle Maison』を2026年2月15日（日）から3月5日（木）まで、ニュウマン新宿 2F エキナカ イベントスペースに出店する。
＞＞＞『Suicaのペンギン』『ムーミン』の販売アイテムやノベルティをチェック！（写真11点）
昨年3月と11月の開催に続き第三弾となる今回のポップアップショップでは、2026年度末をもってJR東日本の交通系ICカード「Suica（スイカ）」のマスコットキャラクターを卒業することが発表された『Suica のペンギン』と、世代を超えて幅広い層に愛されている『ムーミン』の商品を取り扱う。
人気商品だけでなく、新商品もオンラインショップに先駆けて販売される。
ポップアップショップでは、『Suica のペンギン』のスリッパやシートクッションなど、自宅で過ごす時間を彩るインテリアグッズに加え、すでに販売中のリュックやフックウォッチなどのレジャーで役立つアイテムまで、幅広く展開される。
「ムーミン」の商品は、スリッパや枕カバー、ティッシュケースなど新生活に役立つ生活雑貨を中心に、ベルメゾンのECショップで人気のオリジナル商品を中心にラインアップしている。
また購入特典もご用意。
対象の『Suica のペンギン』商品を税込3000円以上購入すると、オリジナルのアイスクリームスプーンがもらえる。
『ムーミン』も、対象の商品を税込4000円以上購入すると、2月15日（日）からの第一弾はカフェタンブラー、3月1日（日）からの第二弾は「リトルミイ」のハンカチがもらえる。いずれも先着順でなくなり次第終了となるので、気になる方はお早めに。
ショップでは『Suicaのペンギン』『ムーミン』以外にも、今トレンドのヒョウ柄や日焼けしたデザインを使用した「サンリオ」等、その他のキャラクターも一部取り扱い予定とのこと。
普段はカタログやオンラインでのみ取り扱っている人気キャラクターの商品を実際に手に取り、購入できる貴重な機会なので、訪れてみては。
（C）Chiharu Sakazaki/JR 東日本/DENTSU
（C）Moomin Characters TM
