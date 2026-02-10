【ウィキッド 永遠の約束】エルファバとグリンダを描いたスペシャルボックス登場！
「TOKYO TULIP ROSE（TOKYOチューリップローズ）」が、映画『ウィキッド 永遠の約束』とコラボレーション。2026年2月15日（日）から、第2弾として『チューリップローズ ＜WICKED＞』『アソートギフト ＜WICKED＞』を期間限定で発売する。
＞＞＞スペシャルボックスをチェック！（写真11点）
バターとチーズの甘い香りに溢れた美味しい花屋「TOKYO TULIP ROSE」。2026年3月6日（金）に日本公開予定の映画『ウィキッド 永遠の約束』とのコラボレーションにより誕生したスペシャルボックスの第2弾がいよいよ登場。
2026年2月15日（日）から発売するのは、エメラルドシティを目指すエルファバとグリンダを描いたスペシャルボックス。春限定 ”ストロベリーバター” に、大注目のコラボ限定フレーバー ”ピスタチオバター” の詰合せだ。「TOKYO TULIP ROSE」と映画『ウィキッド 永遠の約束』が贈る、 ”花” と ”魔法” の世界観をお楽しみを。
『チューリップローズ ＜WICKED＞』は、グリンダを思わせるピンクが印象的なスペシャル缶。中には、代表作『チューリップローズ』から春限定 ”ストロベリーバター” と映画『ウィキッド 永遠の約束』とのコラボ限定 ”ピスタチオバター” の2味を詰合せ。互いを想いあう2人の魔女をイメージした、ピンクとグリーンの2味が仲良く寄り添います。
『アソートギフト ＜WICKED＞』は、エルファバのシンボルカラーであるグリーンが印象的な4つの美味しさ溢れる詰合せ。代表作『チューリップローズ』はもちろん、チーズショコラサンドやピスタチオバターサブレが楽しめる。お菓子を食べ終わった後も、取っておきたくなる可愛さ。ピンクの『チューリップローズ ＜WICKED＞』とグリーンの『アソートギフト ＜WICKED＞』、かけがえのない友情を築いた2人の魔女のように並べて飾っておくのもおすすめ。
