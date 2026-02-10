この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

Bobby Maihama氏が「【リトルマーメイド】城のモデルになったシヨン城へ行ってみた【スイス】」と題した動画を公開しました。ディズニー映画『リトル・マーメイド』に登場するエリック王子の城のモデルとされる、スイスの「シヨン城」を訪れた様子を紹介しています。

動画は、マッターホルンの麓町ツェルマットから始まります。Bobby Maihama氏は、電車を乗り継いで約3時間かけて、目的地であるシヨン城へ向かいます。道中の車窓からは、雪深い景色から緑豊かな湖畔の風景へと移り変わるスイスの自然が楽しめます。

湖畔に佇むシヨン城は、1000年以上の歴史を持つ古城です。Bobby Maihama氏は城の内部を散策し、ワインの貯蔵庫や、かつて牢獄として使われていた地下室などを見て回ります。この城は、イギリスの詩人バイロンの詩『シオンの囚人』の舞台になったことでも知られています。

見学を終えたBobby氏は、城のすぐ近くにあるレストラン「ルマンベイ ステーキハウス」へ。シヨン城を眺めながら、スイス産アンガス牛のステーキやデザートを堪能しました。

翌日には、ヨーロッパ最大級の滝として知られる「ライン滝」も訪問。幅150m、高さ23mの滝が作り出す壮大な景観と水しぶきの迫力が伝わってきます。

ディズニーの世界観の元となった歴史的建造物から、スイスの雄大な自然までを満喫できる動画です。旅行の計画を立てる際の参考になるでしょう。

YouTubeの動画内容

00:41

目的地『リトル・マーメイド』の城のモデル「シヨン城」へ
07:30

湖に浮かぶ美しい「シヨン城」に到着
13:35

絶景レストランでスイス産アンガス牛ステーキを堪能
24:55

ヨーロッパ最大級！大迫力の「ライン滝」

チャンネル情報

Bobby Maihama_icon

Bobby Maihama

YouTube チャンネル登録者数 21.40万人 628 本の動画
ディズニーリゾートやホテル、旅行（国内・海外）をより楽しむためのチャンネルです。週1でディズニーへ通うヲタクが運営中です。★お仕事のご依頼はこちらbobby.maihama@outlook.jp
youtube.com/channel/UCIjeslou8QKTRCWnTX1228Q YouTube