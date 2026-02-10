『ユニバーサル・クールジャパン』は、日本生まれの才能あふれる素晴らしい作品の魅力に、新たな体験価値を加え国内外に届ける、USJが生んだ価値発信のプラットフォーム。2015年の初開催以来、アトラクションをはじめ、ファン垂涎のオリジナルグッズ、作品世界に五感で入り込めるエンターテイメント・レストランやカートフードまで、“超衝撃・超リアル”を体感できる“総合テーマパーク体験”として、海外からも多くのゲストが来場する大人気イベントとなっています♪

5大作品の各楽曲が生演奏される、迫力あふれる演出

ここからは、1月29日（木）に行われた『ユニバーサル・クールジャパン 2026』プレスプレビューの様子をご紹介！ステージ上の大型スクリーンには、USJが創り出す“超リアル”体験に、国内外で熱狂が巻き起こっている様子を凝縮したスペシャルムービーが上映されると、会場の期待感が高まり、一気に作品世界へと引き込まれていったそう。興奮冷めやらぬなか、セレモニーのオリジナル楽曲が生演奏され、今注目の俳優 畑 芽育さんが華やかな赤いドレス姿でサプライズ登場。

畑さんの登壇により、会場の熱気はさらに高まり、『ユニバーサル・クールジャパン 2026』の開幕を華やかに彩りました。特別に招待されたゲストからは、大きな歓声と拍手が沸き起こり、パークでしか味わえない“超リアル”な体験への期待感が一層高まるセレモニーとなりました。

いち早く体験した畑さん

セレモニーに先駆けて『ユニバーサル・クールジャパン 2026』をいち早く体験した畑さんは、パークについて「色んな世界を楽しめることが魅力的で、経験したことのないような感動や興奮を味わえて、超元気になれる場所だと思います！」と超興奮した様子。

ファンの期待と興奮が最高潮に達するなか、畑さんが「『ユニバーサル・クールジャパン 2026』、開幕！」と力強く宣言すると、会場には紙吹雪が舞い、日本発5大作品の“超リアル体験”が一挙集結する『ユニバーサル・クールジャパン 2026』の開幕を盛大に祝いました。

リアル脱出ゲーム『名探偵コナン・ザ・エスケープ 〜ハイウェイへの序幕(プロローグ)〜』

『名探偵コナン・ワールド』

【開催期間：2026年6月30日（火）まで】

ゲストは劇場版最新作と連動したストーリーに入り込み、参加者全員が“人質”という緊迫感のなか、自らの足と頭脳を使って謎を解き真犯人に迫る、究極の推理体験。“超リアル”な「世良」、「蘭」、「小五郎」たちが目の前で繰り広げる迫力のアクションシーンでは、ゲストから大歓声があがったほど。



推理ライブ・レストラン『名探偵コナン・ミステリー・レストラン』

『名探偵コナン・ミステリー・レストラン』

ストーリー・ライド『名探偵コナン×ストーリー・ライド 〜激走の自動運転(オートドライブ)〜』

【開催期間：2026年5月31日（日）まで開催中】毎年大人気のエンターテイメント・レストランが、本格的な生歌が加わった“ミステリー×食×音楽”の新体験となりました。ゲストは、目の前に登場した、在りし日の「新一」＆「蘭」に胸をときめかせながら、彼らと協力して事件を解決に導きます。

【開催期間：2026年6月30日（火）まで開催中】

※ メンテナンスのため、2月21日（土）までの期間は休止。

「平次」のバイクアクションを物語と疾走感で楽しめる最新ストーリー・ライドも先行公開。「コナン」、「平次」とピンチを乗り越えるスリル満点のコースターを、ゲストは全身で体感できます。



第3期大好評放送中のTVアニメ「呪術廻戦」と、2回目となるコラボレーションがスタート！



ド迫力のシアター・ショー・アトラクション

『呪術廻戦・ザ・リアル 4-D 〜廻る時計台〜』

『呪術廻戦・ザ・リアル 4-D 〜廻る時計台〜』

【開催期間：2026年1月30日（金）〜2026年8月18日（火）】

「呪術廻戦」の世界を圧倒的臨場感で体験できる『呪術廻戦・ザ・リアル 4-D』が完全新作オリジナル・ストーリーで再登場。虎(いた)杖(どり)、伏(ふし)黒(ぐろ)、釘崎(くぎさき)と呪霊との激しい呪術バトルが目の前で繰り広げられると、ゲストは一瞬で作品世界に引き込まれます。高専時代の五条(ごじょう)と夏油(げとう)の戦闘も目の前で体感し、呪術師たちと一緒に巨大な呪霊に立ち向かったゲストは、“超リアル”な戦いのど真ん中で、“呪力”すら感じるような臨場感を味わえます。



ストーリー・ライド

『呪術廻戦×ストーリー・ライド ＜第一弾＞ 〜呪霊列車〜』



【開催期間：＜第一弾＞2026年5月10日（日）まで開催中

＜第二弾＞2026年5月11日（月）〜8月18日（火）】

※ メンテナンスのため、2026年2月21日（土）まで休止

※『呪術廻戦×ストーリー・ライド＜第二弾＞』のアトラクション詳細については、後日発表

呪霊が憑りつく暴走列車に乗り、虎杖たちと呪霊との激闘を全身で体感しながら、一気に駆け抜ける“超興奮・超爽快”なストーリー・ライドも先行公開されました。

東野圭吾原作「マスカレード」シリーズ『狙われた仮面舞踏会』

『狙われた仮面舞踏会』

【開催期間：2026年6月30日（火）まで開催中】

昨年大好評だった参加型リアル・ミステリーショー『狙われた仮面舞踏会』も、復活。先行公開では、本場「ベネチア」を感じる料理などリニューアルした本格ビュッフェを味わいながら、ゲストは自身も登場人物となって、“超本格・超リアル”なミステリーの世界を堪能しました。

世界観レストラン

『モンスターハンターワイルズ 〜モリバーの宴〜』

世界観レストラン『モンスターハンターワイルズ 〜モリバーの宴〜』



【開催期間：2026年5月17日（日）まで開催中】

大ヒットゲーム「モンスターハンターワイルズ」の世界観を再現した、作品初の世界観レストラン“モリバーの宴“が大好評開催中です。リアルな焚き火料理で「モンスターハンターワイルズ」の世界を味わうことができます。



「葬送のフリーレン」との初コラボレーション

「葬送のフリーレン」との初コラボレーション

第2期が大好評で放送中のTVアニメ「葬送のフリーレン」と、パークとの初コラボレーションによる期間限定アトラクションは、2026年初夏頃の開催を予定。当イベントの詳細は続報をお待ちください。



