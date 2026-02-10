この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

IT系現役会社員のネコさや氏が、自身のYouTubeチャンネルで「IPv6 IPoE対応！失敗しないWi-Fiルーターの選び方」と題した動画を公開。高速通信が可能なIPv6 IPoE接続に対応したWi-Fiルーターを選ぶ際、多くの人が見落としがちな4つの重要ポイントを解説した。



ネコさや氏はまず、Wi-Fiルーターを選ぶ上で最も重要なのは「契約している光回線のIPv6サービスを確認すること」だと指摘する。光回線の事業者ごとに「v6プラス」や「transix」、「Xpass」など、提供されているIPv6接続サービスの種類は異なり、それぞれで技術的な仕様も違うという。そのため、単に「IPv6 IPoE対応」という表記だけでルーターを選んでしまうと、自宅の回線では利用できず、高速通信が実現できないという失敗につながる可能性があると説明した。



購入したいWi-Fiルーターが、契約中の光回線が提供するIPv6サービスに対応しているかを確認することが2つ目のポイントとなる。ルーターのメーカー公式サイトには、どのIPv6サービスに対応しているかが記載されているため、購入前に必ず確認するよう呼びかけた。



3つ目のポイントは「Wi-Fi規格の確認」だ。氏は、これからルーターを購入するなら、高速で複数台同時接続に強い「Wi-Fi 6（IEEE802.11ax）」以上の規格を選ぶことを推奨。従来の「Wi-Fi 5」と比較して、理論上の最大速度が約1.4倍向上しているだけでなく、複数端末で通信しても速度が落ちにくい技術が採用されている点をメリットとして挙げた。



最後に4つ目のポイントとして、通信の安定性に関わる「ストリーム数（アンテナ数）」と「チャンネル幅」を挙げた。ストリーム数は道路の車線、チャンネル幅は道路の幅に例えられ、これらの数が多いほど、一度に多くのデータを送受信でき、通信が安定しやすくなるという。最低でも「アンテナ数2本」「チャンネル幅80MHz」を目安とし、複数デバイスを同時に利用する機会が多い場合は「アンテナ数4本以上」「チャンネル幅160MHz」の製品を選ぶと、より快適な通信環境が期待できると解説した。



これらのポイントを押さえることで、自分の利用環境に最適なWi-Fiルーターを選ぶことができる。ルーターの買い替えを検討している方は、一度確認してみてはいかがだろうか。