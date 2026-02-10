¤Ä¤¤¤ËChatGPT¤Ç¹¹ð¤Î¥Æ¥¹¥È¤¬»Ï¤Þ¤ë¡¢¡ÖChatGPT¤Î±þÅúÆâÍÆ¤¬¹¹ð¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ²½¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Ö²ñÏÃÆâÍÆ¤Ï¹¹ð¼ç¤ËÁ÷¿®¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µ¿Ìä¤Ë¤â²óÅú
OpenAI¤¬2026Ç¯1·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿ChatGPT¤Ç¤Î¹¹ðÉ½¼¨¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥¢¥×¥ê¤Ë¹¹ð´ØÏ¢¤ÎUI¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î½àÈ÷¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎChatGPT¤Ë¹¹ð¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¥Æ¥¹¥È¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËÀµ¼°¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Testing ads in ChatGPT | OpenAI
https://openai.com/index/testing-ads-in-chatgpt/
¹¹ðÉ½¼¨¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤òÂÐ¾Ý¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹¹ðÉ½¼¨¤ÎÎã¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¤Þ¤º¡¢ChatGPT¤Ë¼ÁÌä¤òÆþÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤ÈChatGPT¤¬²óÅú¤ò½ÐÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£²óÅú¤ÎÊ¸¾Ï¤ä²èÁü¤Ë¤Ï¹¹ð¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤êChatGPT¤¬À¸À®¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¹¹ð¤Ï²óÅú¤Î²¼Éô¤Ë¥«¡¼¥É·Á¼°¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¹¹ð¤Ë¤Ï¡ÖSponsored¡×¤È¤¤¤¦¥é¥Ù¥ë¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¹ð¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬°ìÌÜ¤ÇÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹¹ð¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¥ê¥ó¥¯Àè¤¬¥¢¥×¥êÆâ¥Ö¥é¥¦¥¶¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¹¹ð¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î²ñÏÃÍúÎò¤ä¹¹ð¥¯¥ê¥Ã¥¯ÍúÎò¤Ê¤É¤ò¤â¤È¤Ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤´¤È¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹¹ð¼ç¤ËÁ÷¿®¤µ¤ì¤ë¾ðÊó¤Ï¡Ö¹¹ð¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿²ó¿ô¡×¤ä¡Ö¹¹ð¤¬¥¯¥ê¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿²ó¿ô¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Åý·×¾ðÊó¤Î¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î²ñÏÃÍúÎò¤¬¹¹ð¼ç¤ËÁ÷¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ChatGPT¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¹¹ð¥Ç¡¼¥¿¤òºï½ü¤·¤¿¤ê¡¢¹¹ð¤Î¸Ä¿ÍºÇÅ¬²½¤òÌµ¸ú²½¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³Æ¹¹ð¤òÈóÉ½¼¨¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¹¹ð¤ÏChatGPT¤ÎÌµÎÁ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤Î¤ßÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢ÌµÎÁ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ç¤â¡Ö²ñÏÃ²ó¿ô¤Î¾å¸Â¤ò¸·¤·¤¯¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¹¹ð¤òÈóÉ½¼¨¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡¢¥Æ¥¹¥È´ü´ÖÃæ¤Ï18ºÐÌ¤Ëþ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¹¹ð¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤ª¡¢CNBC¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢OpenAI¤Î¥µ¥à¡¦¥¢¥ë¥È¥Þ¥óCEO¤Ï2026Ç¯2·î6Æü¤Ë½¾¶È°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖChatGPT¤Î·î´ÖÀ®Ä¹Î¨¤¬10¡ó°Ê¾å¤Ë²óÉü¤·¤¿¡×¡ÖCodex¤¬Àè½µ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ50¡óÀ®Ä¹¤·¤¿¡×¡Öº£½µÃæ¤Ë¥Á¥ã¥Ã¥È¥â¥Ç¥ë¤Î¹¹¿·ÈÇ¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£