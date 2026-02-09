【ダークトーンの精悍な仕立て】ジープのSUV『コンパス』、『コマンダー』に限定車『トラックエディション』登場
ジープSUVの限定車を発売
ステランティス・ジャパンは、ジープ・ブランドの都市型コンパクトSUV『ジープ・コンパス』と、中型7人乗りSUV『ジープ・コマンダー』の限定車『トラックエディション（Track Edition）』を、2月21日より発売する。
『トラックエディション』は機能と安全装備が充実した上級グレード『リミテッド』をベースとしている。
『ジープ・コンパス』と『ジープ・コマンダー』の限定車『トラックエディション』が発売。 ステランティス・ジャパン
落ち着きのあるダークトーンの専用パーツによる精悍なエクステリアと、『テュペロブラウン＆ブラック』の配色に『トラックエディション』刺繍入りの専用トリムの上質な内装が与えられている。
また、センターコンソールにはジープ誕生の年『1941』の文字が刻まれ、ジープ・ブランド85周年をフィーチャーしたものとなっている。
『ジープ・コンパス・トラックエディション』は100台の限定で価格は568万円、『ジープ・コマンダー・トラックエディション』は150台限定で646万円となる。
ジープ・コンパス・トラックエディション
『ジープ・コンパス・トラックエディション』のエクステリアの特徴は、ルーフをブラックペイントとして精悍でスタイリッシュな印象をより強調したものとなっている。ボディカラーには『パールホワイトトライコート』を設定した。
また、フロントシートにベンチレーション機能を搭載し、季節を問わず快適なドライブが楽しめる。
●特別装備
・グロスブラックドアミラー
・ブラックインストルメントボルスター（TRACK EDITION刺繍ロゴ入り）
・スライディングアームレスト付センターコンソール（Jeep 1941ロゴ入り）
・合成皮革シート（テュペロブラウン/ブラック）
・ベンチレーテッドフロントシート
・クロームアクセント付ブラックフロントグリル
・ボディ同色フロントフェイシア、ホイールフレア、シルモールディング
・グレークリアコートアクセント（前後バンパー下部、サイド下部）
・グロスブラックウインドウモールディング
・ブラックルーフレール（グロスブラックアクセント付）
・TRACKバッジ
・グロスブラック Jeep、4×4、Compassバッジ
・ブラックペイントルーフ
・18インチアルミホイール（ライトグレーアクセント）
ジープ・コンパス・トラックエディション ステランティス・ジャパン
ジープ・コマンダー・トラックエディション
『ジープ・コマンダー・トラックエディション』のボディカラーは、『パールホワイトトライコート（限定100台）』と『テクノグリーンメタリック（50台限定）』を設定。
エクステリアでは前後フェイシアやホイールフレア、シルモールディングをボディ同色とし、ドアミラーとウインドウモールディングをグロスブラックとしたほか、前後バンパー下部のアクセントパーツをグレークリアコート仕上げとした。
ジープ・コマンダー・トラックエディション ステランティス・ジャパン
インテリアでは、ブラックスエード調のインストルメントボルスターを採用するほか、ジープのフラッグシップ『グランドチェロキーL サミット・リザーブ』を彷彿とさせる上質な仕立てのシートデザインが特徴である。
●特別装備
・グロスブラックドアミラー
・シャークフィンアンテナ（塗装タイプ）
・ブラックスエード調インストルメントボルスター（TRACK EDITION刺繍ロゴ入り）
・スライディングアームレスト付センターコンソール（Jeep 1941ロゴ入り）
・合成皮革シート（テュペロブラウン/ブラック）
・ボディ同色フロント/リアフェイシア、ホイールフレア、シルモールディング
・グロスブラックウインドウモールディング
・グレークリアコートアクセント（前後バンパー下部）