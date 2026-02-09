リーグ戦で突然のメンバー外。上田綺世の状態をファン・ペルシ監督が説明「怪我ではなく…」
現地２月８日に開催されたオランダリーグ第22節で、上田綺世と渡辺剛を擁するフェイエノールトがユトレヒトと敵地で対戦。１−０で勝利して、公式戦３試合ぶりの白星を挙げた。
この一戦で、足首の負傷で戦列を離れていた渡辺が先発に復帰。一方、上田はメンバー外となった。
まさかの欠場にネット上では多くの心配の声が上がっていたなか、オランダメディア『VI』によると、試合前にロビン・ファン・ペルシ監督は「ここ数週間、痛みを抱えながらプレーしており、今日は出場できない。だから（ヤクブ・）モデルを選んだ」と理由を説明していた。
また、『RIJNMOND』は、ユトレヒト戦後にあらためて上田の状態に言及した指揮官の以下のコメントを伝えている。
「数週間前から調子が安定していない。良い時もあれば悪い時もある。怪我ではなく、フィジカル的な問題だ。炎症を起こしている。彼にとっては特に厳しい状況だが、来週には復帰できる可能性が高い」
ファン・ペルシ監督のコメントを踏まえれば、15日に行なわれる次節のゴー・アヘッド・イーグルス戦には出場できそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「可愛さの破壊力すげぇ」「セクシー」岩渕真奈が眩いビキニ姿を披露！ 熊谷紗希と…
この一戦で、足首の負傷で戦列を離れていた渡辺が先発に復帰。一方、上田はメンバー外となった。
まさかの欠場にネット上では多くの心配の声が上がっていたなか、オランダメディア『VI』によると、試合前にロビン・ファン・ペルシ監督は「ここ数週間、痛みを抱えながらプレーしており、今日は出場できない。だから（ヤクブ・）モデルを選んだ」と理由を説明していた。
また、『RIJNMOND』は、ユトレヒト戦後にあらためて上田の状態に言及した指揮官の以下のコメントを伝えている。
「数週間前から調子が安定していない。良い時もあれば悪い時もある。怪我ではなく、フィジカル的な問題だ。炎症を起こしている。彼にとっては特に厳しい状況だが、来週には復帰できる可能性が高い」
ファン・ペルシ監督のコメントを踏まえれば、15日に行なわれる次節のゴー・アヘッド・イーグルス戦には出場できそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「可愛さの破壊力すげぇ」「セクシー」岩渕真奈が眩いビキニ姿を披露！ 熊谷紗希と…