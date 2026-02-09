¥½¥Ëー¡¢¥Ö¥ëー¥ì¥¤¥Ç¥£¥¹¥¯¥ì¥³ー¥À½Ð²Ù½ªÎ»¡¢2·î°Ê¹ß½ç¼¡¡£¡Ö¸å·Ñµ¡¼ï¤Ï¤Ê¤¤¡×
¥½¥Ëー¤Ï9Æü¡¢2026Ç¯2·î°Ê¹ß½ç¼¡¡¢Blu-ray¥ì¥³ー¥ÀーÁ´¥â¥Ç¥ë¤Î½Ð²Ù¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö¸å·Ñµ¡¼ï¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£¥½¥Ëー¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´°¦ÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¸ü¤¯¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð²Ù½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£2024Ç¯È¯Çä¥â¥Ç¥ë
BDZ-ZW1900 2023Ç¯È¯Çä¥â¥Ç¥ë
BDZ-FBT4200/FBT2200/FBW2200
¤Ê¤ª¡¢¥½¥Ëー¤Ï¡¢2024Ç¯7·î¤ËµÜ¾ë¸©Â¿²ì¾ë»Ô(¥°¥ëー¥×»±²¼2µòÅÀ)¤Ç¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢Ï¿²èÍÑ¥Ö¥ëー¥ì¥¤¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò´Þ¤à¡ÖµÏ¿·¿¸÷¥Ç¥£¥¹¥¯¥á¥Ç¥£¥¢¡×¤Î³«È¯¤ª¤è¤ÓÀ¸»º¤òÃÊ³¬Åª¤Ë½ªÎ»¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢TVS REGZA¤Ï1·î¤Ë¡¢BD¥ì¥³ー¥Àー¡È¥ì¥°¥¶¥Ö¥ëー¥ì¥¤¡ÉÁ´À½ÉÊ¤ÎÀ¸»º¤ò´°Î»¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£