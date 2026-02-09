インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、「かっこいい動物」ランキングを投票で募っています。2026年2月6日時点で集まった1万9742票でのランキングを紹介します。

【1〜10位】4位の動物、“じつは狩りが下手”ってホント！？ 「かっこいい生き物」ランキングTOP10を見る！

3位は「シャチ」でした。回答者からは「黒のボディーに白の模様がかっこよすぎる！」「賢くて身体能力も高く、模様もおしゃれで、かっこいいです」「かっこいい！ 海の生き物では1番かっこいい気がする！」といった声が寄せられていました。

2位には「オオカミ」がランクイン。「ゴールドやブルーのセクシーな瞳、大きな体と大きな手、大きな肉球を持ち、冬毛になるとさらにワイルドになるハンサムな動物です」「威嚇している時の顔や表情に心打たれます。ずっと見ていたくなるような美しい毛並みが最高にかっこいい」「遠ぼえ、狩りをするところがかっこいい」などのコメントが見られました。

そして、1位は「ホワイトタイガー」でした。「普通のトラとはちょっと違う、クールな感じがいい」「白い毛に黒っぽく入ったトラ模様からとてもクールな印象を受けますし、色素の薄い目もめちゃくちゃかっこいいです」「とにかくかっこいい。そして美しい」などの回答が集まっていました。