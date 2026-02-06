◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 女子パラレル大回転 準々決勝(大会3日目/現地8日)

決勝トーナメント準々決勝でわずか0秒02差で敗退となった三木つばき選手が、インタビューに応じ、悔しさに涙しながら心境を明かしました。

三木選手は冒頭「多大な応援ありがとうございました。勝ちたかったんですけど…」と述べると目には涙。「泣かないって決めてたんですけど…すごく悔しいです」と正直な胸の内を吐露しました。

それでも潔く「これが今の実力だと思いますし、あまり緊張もせずに、しっかり体は動いていたので。後悔はないです。悔しい気持ちはしっかりあるので、また4年間しっかり頑張って、皆さんの前で、『さらに強くなったね』といっていただけるような滑りをしたいなと思います。本当にありがとうございました」 と語りました。

そして敗れた準々決勝で赤コースを選んだことについては戦略があったとし、「今日、男子で優勝したベンジャミン・カール選手のライディングを観ていただきたいんですけど、あれが私がレッドを選んだ理由で、最後の最後、『レッドが速いんじゃないか』という話になった」と明かしました。

さらにこれまで出場した ワールドカップ や世界選手権での経験も打ち明け「1本目に滑った方を滑るという選択をして負けたことが今シーズン何度かあって、後悔もあったので、今回はスタッフさんとも話をして、『レッドで差すことが出来ている』という情報もあったので、そこは悔いのないように赤の方を滑ろうという選択を自分でしました」と語りました。