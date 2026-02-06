ユニクロ、UT「マジック フォー オール アイコンズ」を本日発売。ミッキーたちをデザインディズニー、ピクサー、スター・ウォーズ、マーベル作品のアイコニックなキャラーが登場
【マジック フォー オール アイコンズ】 2月9日 発売 価格： MEN（全8種） 各1,990円 KIDS（全6種） 各990円
(C)Disney
ユニクロは、UT「マジック フォー オール アイコンズ」の販売を本日2月9日より開始する。
10周年を迎えた「MAGIC FOR ALL（マジック フォー オール）」は、Disney（ディズニー）の「夢と魔法の世界」、MARVEL（マーベル）の「アクション」、STAR WARS（スター・ウォーズ）の「冒険」、PIXAR（ピクサー）の「創造性」と、ユニクロの「LifeWear」が融合したプロジェクト。今回、ディズニー、ピクサー、スター・ウォーズ、マーベルの作品に登場するアイコニックなキャラクターがデザインされたUTが販売される。
MENサイズ8種とKIDSサイズ6種があり、価格はMENサイズが各1,990円、KIDSサイズが各990円。なお、一部店舗では、販売開始日が異なる場合がある。【「マジック フォー オール アイコンズ UT/リラックスフィット」（MENサイズ）】
イメージ
イメージ【マジック フォー オール アイコンズ UT（KIDSサイズ）】
イメージ
「マジック フォー オール アイコンズ」商品ラインナップ
「マジック フォー オール アイコンズ UT/リラックスフィット」
サイズ：MEN、XS-4XL【カラー：01 OFF WHITE】
イメージ【カラー：68 BLUE】
イメージ【カラー：09 BLACK】
イメージ【カラー：00 WHITE】
イメージ【カラー：18 WINE】
イメージ【カラー：00 WHITE】
イメージ【カラー：08 DARK GRAY】
イメージ【カラー：00 WHITE】
イメージ
「マジック フォー オール アイコンズ UT」
サイズ：KIDS、100-160【カラー：61 BLUE】
イメージ【カラー：16 RED】
イメージ【カラー：00 WHITE】
イメージ【カラー：67 BLUE】
イメージ【カラー：09 BLACK】
イメージ【カラー：00 WHITE】
イメージ
(C)Disney
(C)Disney/Pixar
(C) 2026 MARVEL
(C) & TM Lucasfilm Ltd.