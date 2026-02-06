【マジック フォー オール アイコンズ】 2月9日 発売 価格： MEN（全8種） 各1,990円 KIDS（全6種） 各990円

ユニクロは、UT「マジック フォー オール アイコンズ」の販売を本日2月9日より開始する。

10周年を迎えた「MAGIC FOR ALL（マジック フォー オール）」は、Disney（ディズニー）の「夢と魔法の世界」、MARVEL（マーベル）の「アクション」、STAR WARS（スター・ウォーズ）の「冒険」、PIXAR（ピクサー）の「創造性」と、ユニクロの「LifeWear」が融合したプロジェクト。今回、ディズニー、ピクサー、スター・ウォーズ、マーベルの作品に登場するアイコニックなキャラクターがデザインされたUTが販売される。

MENサイズ8種とKIDSサイズ6種があり、価格はMENサイズが各1,990円、KIDSサイズが各990円。なお、一部店舗では、販売開始日が異なる場合がある。

【「マジック フォー オール アイコンズ UT/リラックスフィット」（MENサイズ）】

【マジック フォー オール アイコンズ UT（KIDSサイズ）】

「マジック フォー オール アイコンズ」商品ラインナップ

「マジック フォー オール アイコンズ UT/リラックスフィット」

サイズ：MEN、XS-4XL

【カラー：01 OFF WHITE】

【カラー：68 BLUE】

【カラー：09 BLACK】

【カラー：00 WHITE】

【カラー：18 WINE】

【カラー：00 WHITE】

【カラー：08 DARK GRAY】

【カラー：00 WHITE】

「マジック フォー オール アイコンズ UT」

サイズ：KIDS、100-160

【カラー：61 BLUE】

【カラー：16 RED】

【カラー：00 WHITE】

【カラー：67 BLUE】

【カラー：09 BLACK】

【カラー：00 WHITE】

(C)Disney

(C)Disney/Pixar

(C) 2026 MARVEL

(C) & TM Lucasfilm Ltd.