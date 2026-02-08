KATEの新作ミストで鉄壁メイク！瞬時にキープする限定トップコート

メイク崩れが気になる季節に、心強い新アイテムがKATEから登場します。今回発売されるのは、シュッとひと吹きでメイクを瞬時にコートし、美しい仕上がりを長時間キープするメイクトップコートミスト。テカりと乾燥感を同時に防ぐ処方で、どんな肌状態でも頼れる存在に。ドラッグストア限定という特別感も、見逃せないポイントです。

瞬時に膜化するミクロ技術



「ケイトメイクトップコート」は、ミストがミクロレベルで均一に広がり、ピタッと膜へ変化する「ミクロトップコート技術」を採用。

顔全体をムラなく包み込み、汗・皮脂・こすれ・乾燥くずれを徹底ガードします。仕上げに使うだけで、つけたてのメイク印象をしっかりキープできるのが魅力です。

LANEIGEの新作リップティントが登場♡音楽発想のジューシー発色

テカりにくくうるおう処方



高温多湿な環境でもテカりにくく、時間が経ってもくすみにくいのが特長。さらにヒアルロン酸配合で、メイクキープアイテムにありがちな乾燥感を軽減します。

アレルギーテスト済み、ノンコメドジェニックテスト済み※で、肌へのやさしさにも配慮されています。

※コメド（ニキビのもと）ができにくいことを確認するテスト。すべての方にアレルギーがおこらない、コメド（ニキビのもと）ができないというわけではありません。

限定店舗で手に入る注目作



ケイトメイクトップコート

本アイテムは、マツモトキヨシ・ココカラファイン限定（一部店舗を除く）での発売。

オンラインではマツキヨココカラオンラインストア、花王公式オンラインショップMyKaoMall、KATETOKYO渋谷サクラステージ店でも取り扱いがあります。

KATEファンならぜひチェックしたい新定番ミストです♪

内容量：80mL

販売開始日：2026年2月28日（土）

取扱店舗：マツモトキヨシグループ／ココカラファイングループ（一部店舗を除く）／マツキヨココカラオンラインストア／花王公式オンラインショップMyKaoMall／KATETOKYO渋谷サクラステージ店

仕上げのひと吹きで差がつく毎日へ



メイクの仕上がりを左右する最後のひと手間にこそ、こだわりたいもの。ケイトメイクトップコートは、速乾性と快適なうるおい感を両立し、忙しい日も長時間きれいをサポートしてくれます。

ドラッグストア限定という特別感も含め、デイリーメイクの心強い相棒として取り入れてみてはいかがでしょうか♡